"صناعة عمّان" ومشروع GIZ I-PSD ينظمان ورشة عمل لدعم الابتكار الصناعي

خبرني - نظّمت غرفة صناعة عمّان، بالتعاون مع مشروع "طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص" (I-PSD) المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تسليط الضوء على دعم الابتكار"، تحت شعار "تعزيز الميزة التنافسية لمصنعك محلياً وعالمياً من خلال الابتكار"، وذلك في فرع الغرفة بمدينة سحاب (مقر جمعية المستثمرين الأردنية)، بمشاركة عدد من أصحاب وممثلي الشركات والمصانع في المنطقة.

وهدفت الورشة إلى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بالأدوات الحديثة والحلول العملية التي تمكنهم من التفوق في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال تسليط الضوء على الابتكار كخيار استراتيجي لتطوير المنتجات والخدمات الصناعية، تحسين جودتها، رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وإعادة تشكيل طريقة العمل بما يعزز التنافسية ويدعم التنمية المستدامة.

وفي افتتاح أعمال الورشة، أكّد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، مجاهد الرجبي، على أهمية الابتكار في رفع كفاءة المنشآت الصناعية وتطوير خطوط الإنتاج الوطنية، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكات بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية والشركاء الدوليين يسهم بشكل مباشر في زيادة قدرة المنتج الأردني على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيداً بالتعاون المستمر مع غرفة صناعة عمان في تنظيم المبادرات التي تخدم صناعيي المنطقة.

وقدّم فريق مشروع (I-PSD GIZ) خلال الورشة عرضاً تفصيلياً شاملاً للخدمات والحلول الفنية التي يقدمها المشروع لدعم الشركات الصناعية الطموحة، والتي تشمل تقييم الجاهزية للابتكار الشمولي، تقديم الاستشارات والدعم الفني المتخصص، بالإضافة إلى برامج التمكين للوصول إلى الأسواق والتوسع فيها.

وتخللت الورشة أنشطة تفاعلية ركزت على تطوير التفكير الابتكاري وتبسيط مفاهيم الابتكار وتطبيقه العملي، واستعراض العائد على الاستثمار من خلال إدخال التقنيات والممارسات الحديثة.

وفي ختام الورشة، تم الإعلان عن فتح باب التقديم للاستفادة من الخدمات الاستشارية وبرامج الدعم الفني التي يقدمها مشروع GIZ I-PSD في مجال الابتكار، دعماً للشركات الصناعية الأردنية وتمكيناً لها من تعزيز قدراتها التنافسية ومواصلة نموها.