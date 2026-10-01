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  • القبض على 153 من متعاطي ومروجي المخدرات قرب المدارس والجامعات المصرية

القبض على 153 من متعاطي ومروجي المخدرات قرب المدارس والجامعات المصرية

  • 01 أكتوبر 2026
  • 13:31
القبض على 153 من متعاطي ومروجي المخدرات قرب المدارس والجامعات المصرية

خبرني - أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر شن حملات أمنية موسعة شملت مختلف المحافظات استهدفت مروجي المواد المخدرة والمتعاطين في محيط المدارس والجامعات والمعاهد والكافتيريات.

وأسفرت هذه الحملات الأمنية المكثفة عن ضبط 135 قضية متنوعة طالت 153 متهمًا من القائمين على تجارة وترويج المواد المخدرة. كما تمكنت القوات من ضبط شحنات ضخمة تجاوزت 350 كيلوغرامًا من المخدرات المتنوعة، شملت الحشيش، والآيس (الشابو)، والهيدرو، والهيروين، والإستروكس، بالإضافة إلى ضبط 11 ألف قرص مخدر ومؤثر عقليًا.

وشملت المضبوطات أيضًا 41 قطعة سلاح متنوعة ما بين أسلحة نارية وبيضاء، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة تم تحفظ عليها باعتبارها من متحصلات الإتجار غير المشروع بهذه السموم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتأتي هذه الضربات الاستباقية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المصرية للتصدي الحاسم لمهربي ومتجري المواد المخدرة، وبشكل خاص الأنواع التخليقية منها لما تشكله من خطورة بالغة على الأمن المجتمعي، وبهدف حماية الشباب والنشء من الوقوع في آفة الإدمان.

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