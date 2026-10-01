أسعار السلع الأكثر ارتفاعا في العالم

خبرني - تصدر الشعير ونفط خام "أورال" قائمة السلع الأكثر ارتفاعا في الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين واصل الكوبالت تصدره لقائمة السلع الأكثر انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.

وجاء ذلك بحسب تحليل لبيانات بورصات ICE Futures وCME Group وبورصة شنغهاي للمعادن. وسجل الشعير أعلى نسبة ارتفاع بين السلع كافة مطلع فصل الخريف، بصعود بلغ 39.4% على أساس شهري.

وفي فئة المنتجات الغذائية، ارتفعت أيضا أسعار الشوفان بنسبة 22.48%، وعصير البرتقال بنسبة 11.87%. في المقابل، تصدر الكاكاو قائمة السلع الغذائية الأكثر انخفاضا، بتراجع بلغ 20.93%.

وعلى صعيد السلع الصناعية والمعادن، كان الستيرين (مركب كيميائي عضوي يستخدم في صناعة البلاستيك والمطاط الصناعي) الأكثر ارتفاعا في السوق الصينية بنسبة 14.66%. وفي هذه الفئة أيضا، جاءت السلعة الأكثر انخفاضا خلال سبتمبر 2026 معدن الكوبالت، الذي هوت قيمته بنسبة 30.47% خلال الشهر.

أما في قطاع الوقود والطاقة، فقد كان خام "أورال" الروسي الأكثر ارتفاعا بنسبة 36.26%، يليه غاز البروبان في السوق الأمريكية بارتفاع بلغ 18.86%. في المقابل، سجّل فحم الكوك أكبر انخفاض بنسبة 6.21%.