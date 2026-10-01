نيجيري يحطم رقما قياسيا عالميا في مدة الرقص المتواصل

خبرني - سجل الراقص النيجيري بنجامين دانيال المعروف باسم "Ben Dancer" رقما قياسيا عالميا بعد رقصه لمدة 168 ساعة متواصلة دون توقف.

وكان هدفه الرئيسي تحطيم الرقم القياسي الحالي في موسوعة غينيس لأطول ماراثون رقص فردي، والبالغ 127 ساعة، والذي سجلته الراقصة الهندية سروشتي سودير جاغتاب عام 2023.

وتجاوز دانيال هذا الرقم بسهولة، لكنه قرر عدم التوقف عند هذا الحد، وحدد لنفسه هدفا يتمثل في الرقص لمدة 168 ساعة، وهو ما نجح في تحقيقه. ووفقا للقواعد، كان يُسمح له بالحصول على خمس دقائق راحة عن كل ساعة من النشاط المتواصل، مع إمكانية تجميع فترات الراحة واستخدامها لفترات أطول.

واحتاج بنجامين إلى أكثر من عامين من التحضير لتسجيل الرقم القياسي الجديد. وقال دانيال إنه يرى في هذا الإنجاز فرصة للتعريف بالثقافة النيجيرية أمام العالم.

وعلى مدى سبعة أيام، رقص على إيقاعات الأفروبيتس والفوجي والجاز، وغالبا ما كان يرتدي الزي النيجيري التقليدي، فيما رافقه آلاف الشباب الذين حولوا الحدث إلى احتفال كبير.

وبعد انتهاء ماراثون الرقص، توجه الراقص النيجيري إلى المستشفى للخضوع لفحوص طبية. وفي الوقت نفسه، بدأ ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية الإجراءات الرسمية للتحقق من إنجازه.