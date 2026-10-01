والدة زوجة مجتبى خامنئي تكشف حالته الصحية

خبرن ي- قالت والدة زوجة قائد الثورة الإسلامية إن مجتبى خامنئي يتمتع بصحة وسلامة تامتين، مشيرة إلى أنه شارك في مراسم دفن والده علي خامنئي في العتبة الرضوية المقدسة.\

ونقلت وسائل إعلام ومنصات إيرانية تصريحات طيبة ماهروزادة والدة زوجة خامنئي، في إطار نفي التقارير والتكهنات التي أحاطت بغياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني منذ الضربة التي استهدفت طهران في 28 فبراير/شباط 2026.

وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت، في وقت سابق، عن مصادر لم تكشف هويتها أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح خطيرة، شملت الوجه والساقين، فيما تحدثت تقارير أخرى عن احتمال تعرضه لتشوهات بالغة أو فقدان إحدى ساقيه. ولم تتمكن تلك التقارير من تقديم أدلة مستقلة تؤكد هذه التفاصيل.

وفي المقابل، قدم مسؤولون إيرانيون روايات مختلفة عن طبيعة إصاباته، تراوحت بين وصفها بالطفيفة والتأكيد على تعرضه لرضوض في الظهر والركبة. كما نفى مسؤولون إيرانيون أن تكون إصاباته قد أثرت في قدرته على أداء مهامه، مؤكدين أنه يتمتع بالقدرة الجسدية والذهنية اللازمة لممارسة مسؤولياته.

وأثار غياب مجتبى خامنئي عن مراسم تشييع ودفن والده تساؤلات بشأن حالته الصحية، إذ لم يظهر علنا أو عبر تسجيلات صوتية ومرئية منذ بداية الحرب، واكتفى، بحسب تقارير، ببيانات مكتوبة. وقالت مصادر إيرانية إن أسبابا أمنية تقف وراء عدم ظهوره، فيما ربطت تقارير أخرى الغياب باحتمال استمرار علاجه من إصابات تعرض لها خلال الضربة.

وتبقى المعلومات المتداولة بشأن الحالة الصحية للمرشد الإيراني متضاربة، في ظل غياب ظهور علني حديث أو تقرير طبي مستقل يحسم طبيعة إصاباته ومدى تأثيرها في أدائه لمهامه.