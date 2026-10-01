خبرني - عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة طفل يبلغ من العمر عاما ونصف عام، معلقة بحبل داخل "نيش" منزل أسرته في إحدى قرى نجع حمادي بمحافظة قنا جنوبي البلاد، في واقعة لافتة أثارت تساؤلات حول ملابسات حادثة القتل، وباشرت النيابة التحقيق لكشف أسبابها.

وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، بأن مديرية أمن قنا تلقت بلاغا بالعثور على جثة الطفل داخل منزل أسرته، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان لإجراء الفحص، حيث عُثر عليه مشنوقا ومعلقا بحبل داخل "النيش"، وهو دولاب يستخدم لعرض وحفظ الأواني المنزلية.

ونُقلت الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



الطب الشرعي يبحث أسباب القتل

وبحسب تقارير محلية، أمرت نيابة مركز نجع حمادي بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب القتل، مع التصريح بالدفن بعد استكمال الإجراءات، كما كلفت المباحث بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وتتحرى الجهات المختصة ظروف القتل للتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية، في انتظار ما تسفر عنه التحريات ونتائج الفحص الطبي الشرعي.

وتبقى ملابسات هذه الواقعة الغريبة قيد التحقيق إلى حين ظهور نتائج الفحوص والتحريات وتحديد سبب القتل بشكل نهائي.