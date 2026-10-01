مشاجرة عائلية تنتهي بمأساتين.. قتل شقيقه وتوفي ابن أخيه في بغداد

خبرني - شهدت العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، مشاجرة عائلية عنيفة انتهت بشكل مأساوي عقب مقتل رجل على يد شقيقه، تزامنت مع وفاة مفاجئة لابن شقيقهم الثالث الذي فارق الحياة أثناء وقوع المشاجرة.

ووقعت الجريمة في منطقة الشعب شمالي بغداد، حيث اندلعت مشاجرة بين شقيقين قبل أن تتطور إلى استخدام السلاح من قبل أحدهما وإطلاقه النار تجاه الآخر؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وكشفت وسائل إعلام عراقية عن تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها كذلك ابن شقيق الأخوين الذي كان موجوداً أثناء المشاجرة.

وقال المصدر "إن ابن شقيقهم توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية أثناء المشاجرة، مبيناً أن سبب الوفاة النهائي سيُحدد من قبل دائرة الطب العدلي".

وأكد "أن القوات الأمنية ألقت القبض على الجاني، وأودعته التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وسبق أن سجّل العراق جرائم قتل عائلية، كانت دوافعها مختلفة، ورغم عدم توفر إحصائيات رسمية لعدد جرائم القتل التي يشهدها العراق سنوياً، لكن منصات التواصل الاجتماعي والصحف اليومية تحفل بكثير من الحوادث بين فترة وأخرى في مختلف محافظات العراق.

وسجلت محافظة البصرة العراقية، قبل أيام، جريمة مروّعة؛ فقد لقي رجل في الخمسينيات من عمره حتفه طعناً بالسكين على يد نجله داخل منزلهم في منطقة القبلة؛ إثر مشاكل عائلية لم تتضح تفاصيلها.

وفي مطلع الشهر الجاري، لقي رجل مصرعه طعناً بالسكين على يد ابنه في العاصمة العراقية بغداد، وكشفت التحقيقات الأولية أن القاتل يُعاني اضطراباً عقلياً.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أسفرت مشاجرة بين أب وابنه في بغداد؛ بسبب خلاف على الإرث، عن جريمة قتل صادمة، راح ضحيتها الابن الشاب رمياً بالرصاص من بندقية والده.