طفل يفاجئ زملاءه بمسدس محشو داخل حقيبته في حضانة أمريكية

خبرني - لم يكن أحد يتوقع أن تحمل طفل صغير بإحدى الحضانات الأمريكية ما يكفي لتحويل صباح عادي إلى حالة استنفار، لكن المفاجأة ظهرت عندما أخرج الصغير مسدسا محشوا بالذخيرة من حقيبته أمام زملائه.

الواقعة حدثت في مركز "تشيلدرنز وورلد إيرلي ليرنينغ سنتر" بمدينة كانتون في ولاية ميشيغان، حيث تحول الموقف في لحظات إلى حالة استنفار، وتدخل العاملون لمنع ما كان يمكن أن ينتهي بطريقة مختلفة تماما.



لكن المفاجأة لم تكن في تصرف الطفل وحده، بل كيف وصل المسدس إلى حقيبته؟

مسدس محشو داخل حقيبة طفل

لم تستغرق اللحظة سوى وقت قصير قبل أن تدرك المعلمة خطورة ما يحمله الطفل، إذ سارعت إلى السيطرة على المسدس وإبعاده عنه وانتزعته منه قبل أن يصاب أحد بأذى.

وقال جوزيف بيالي قائد شرطة كانتون إن مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة كانت صادمة، حتى مع معرفة المحققين مسبقا بأن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وأشادت الشرطة بتصرف العاملين في الحضانة، معتبرة أن سرعة التدخل حالت دون تحول الواقعة إلى حادث أكثر خطورة.

كيف وصل السلاح إلى الحضانة؟

السؤال الذي تبحث الشرطة عن إجابته هو كيف وصل المسدس المحشو إلى حقيبة الطفل، وكيف تمكن من الوصول إليه.

وبحسب ما صرحت به، فإنه لا توجد مؤشرات على أن الطفل كان ينوي إيذاء أحد، فيما تتركز التحقيقات على الظروف التي سمحت بوصول السلاح إلى يديه.

وأوضحت الشرطة أن أحد والدي الطفل يعمل ضابط شرطة في جهة مجاورة، لكن السلاح ليس تابعا للشرطة.

وأفادت تقارير أمريكية بأن أحد الوالدين أوقف على ذمة التحقيق، بينما كان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة لاحقا، في انتظار تحديد التهم التي قد توجه إليه.



إجراءات جديدة في الحضانة

بعد الواقعة، شدد المركز إجراءات السلامة، ومن بينها تفتيش حقائب الأطفال عند وصولهم، في محاولة لمنع تكرار حادث مماثل.



وتعيد الواقعة إلى الواجهة مسؤولية تخزين الأسلحة في المنازل التي يعيش فيها أطفال، خصوصا عندما يكون السلاح محشوا بالذخيرة وقابلا للوصول إليه.

وبالنسبة للعاملين في الحضانة، لم يكن السؤال هذه المرة عن احتمال وقوع حادث في المستقبل، بل عن الثواني التي فصلت بين اكتشاف المسدس ومنع كارثة محتملة.