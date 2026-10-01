تهديد طفل بالسجن بسبب (واجب مدرسي) يثير غضبًا في مصر

خبرني - أشعل مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر انقسامًا بين المتابعين، بعدما وثّق لحظة بكاء طفل عقب محاولة والدته دفعه إلى إنجاز واجبه المدرسي باستخدام التهديد بالسجن.

ويظهر الطفل في المقطع وهو يحاول استرضاء والدته، مرددًا عبارة "أنا بحبك". أكثر من مرة، بينما تواصل الأم مطالبته بالجلوس لإنهاء واجبه، ملوّحة بإبلاغ الشرطة عنه بسبب رفضه الدراسة.

ومع استمرار الطفل في البكاء، بدا عليه الخوف من فكرة دخول السجن، وردد: "لا ماليش دعوة"، قبل أن يزداد توتره عندما عادت والدته إلى مطالبته بكتابة الواجب.

وقال الطفل خلال المقطع: "مش عاوز أدخل السجن أنا، لتطمئنه والدته لاحقًا بقولها: "طب خلاص مش هدخلك السجن"

وأثار المشهد ردود فعل متباينة على منصات التواصل، إذ انتقد متابعون أسلوب التعامل مع الطفل، معتبرين أن استخدام الخوف والتهديد وسيلة لإجباره على أداء واجباته ليس مناسبًا، كما أثار تصوير حالة الطفل النفسية ونشرها على الإنترنت انتقادات أخرى.

في المقابل، رأى بعض المتابعين أن المقطع قد يكون في إطار محاولة عابرة من الأم للتعامل مع رفض طفلها أداء واجبه، خصوصًا مع الضغوط التي يواجهها بعض أولياء الأمور أثناء متابعة الدراسة.

وتباينت التعليقات حول طبيعة الموقف، بين من اعتبره مزاحًا أو وسيلة للضغط على الطفل، ومن رأى أن مشاعر الخوف التي ظهرت عليه لا ينبغي تحويلها إلى محتوى متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.