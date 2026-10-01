الحرس الثوري: خروج القوات الأمريكية من العراق انتصار تاريخي

خبرني - هنأ الحرس الثوري الإيراني الشعب العراقي و"جبهة المقاومة الإسلامية" بخروج القوات الأمريكية من العراق، ووصفه بأنه "انتصار تاريخي".

وأكد الحرس الثوري في بيان أن "إخراج أمريكا من العراق جاء نتيجة صمود الشعب العراقي وتمسكه باستقلاله، وأن الإرادة الوطنية هي السلاح الأقوى في مواجهة قوى الهيمنة"، معتبرا أن "إخراج المحتلين الأمريكيين فرض الإرادة الراسخة للعراق على النظام الأمريكي، فأمريكا التي اعتادت التحدث بلغة القوة اضطرت اليوم إلى الانسحاب من أرض احتلتها لعقدين".

وقال إنه "لا شك أن هذا الحدث يمثل الخطوة الأولى في الثأر لدماء شهداء العراق، وسيكتمل بإخراج أمريكا بالكامل من المنطقة"، مشددا على أنه "يجب على أمريكا أن تغادر المنطقة، فقد أثبتت تجربة عقدين أن الوجود الأمريكي كان مصدرا لانعدام الأمن والإرهاب وعدم الاستقرار".

وأضاف البيان: "بعد عشرين عاما من التدخل العسكري، أُخرجت أمريكا من العراق وسط مشاعر الكراهية والنقمة الشعبية، وقد تكبدت نحو خمسة آلاف قتيل وأنفقت أربعة تريليونات دولار، وهي أرقام تكشف حجم الهزيمة الأمريكية".

ووصف خروج القوات الأمريكية من العراق بأنه "إنجاز عظيم لمحور المقاومة، ولا شك أن الشعب العراقي سينهي أيضا التدخل الأمريكي في اقتصاد بلاده ونفطها، وسيصنع مستقبلا مشرقا لنفسه"، لافتا إلى أن "أمريكا لم تكن يوما ولن تكون سندا يمكن الاعتماد عليه؛ فالحقائق تؤكد أن أمريكا راحلة، وأن الشعوب هي من يجب أن تبني بلدانها".

وأعلن الحرس الثوري أنه سيواصل "الوقوف إلى جانب شعوب المنطقة المطالبة بالحق والرافضة للظلم، من أجل تطهير غرب آسيا من بقايا المعتدين الأمريكيين، وكذلك من النظام الصهيوني، ولن يتوقف حتى التحرير الكامل للقدس الشريف".