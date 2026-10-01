العمل: توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني.. و352 ألف تصريح ساري المفعول  

خبرني - أعلنت وزارة العمل، الخميس، النتائج الأولية لفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، التي امتدت من حزيران حتى نهاية أيلول 2026، مشيرة إلى توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال الفترة.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، إن أكثر من 152 ألف عامل غير أردني أصدروا تصاريح عمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء، وانتهت في 30 أيلول.

وأضاف أن أكثر من 1192 عاملا أصدروا تصاريح عمل لأول مرة خلال الفترة.

وأوضح الزيود أن الأرقام الأولية تشير إلى ارتفاع عدد تصاريح العمل الصادرة والسارية المفعول، إذ تجاوز عدد تصاريح العمل سارية المفعول 352 ألف تصريح، بعد مرور أربعة أشهر على فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.

وأكد أن هذه الأرقام أولية، وأن الوزارة ستعلن الأرقام النهائية في حينه.