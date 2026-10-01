جورجيا ترحل 84 أجنبيا بينهم أردنيون وتمنعهم من دخول البلاد مجددا

خبرني - قالت وسائل إعلام جورجية، إن سلطات البلاد كثّفت خلال الفترة الأخيرة إجراءاتها المتعلقة بالهجرة ومتابعة أوضاع المواطنين الأجانب، حيث أعلنت وزارة الداخلية ترحيل 84 أجنبياً خلال الأيام الأخيرة، مع منعهم من دخول جورجيا مجدداً وفقاً للتشريعات المعمول بها.

وبحسب القناة الأولى، قالت وزارة الداخلية الجورجية إن موظفي إدارة الهجرة، بالتنسيق مع الوحدات المختصة في الوزارة، نفذوا مجموعة من الإجراءات التي أسفرت عن ترحيل مواطنين من عدة دول.

وشملت قائمة المرحّلين مواطنين من الاردن، والهند ومصر وتركيا وروسيا وتركمانستان وأذربيجان وتايلاند ولبنان وأوزبكستان وبيلاروسيا وغانا وباكستان ونيجيريا والفلبين والصين، إضافة إلى مواطنين من دول أخرى، ليبلغ العدد الإجمالي 84 شخصاً.

وبحسب الوزارة، فقد تم منع جميع الأشخاص الذين جرى ترحيلهم من دخول جورجيا، وذلك استناداً إلى أحكام التشريعات الجورجية الحالية.

أكثر من 3 آلاف حالة ترحيل منذ بداية العام

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات الترحيل تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الهجرة لمتابعة أوضاع الأجانب وتنفيذ القوانين المتعلقة بالهجرة والإقامة في جورجيا.

ووفقاً للبيانات التي أعلنتها الوزارة، فقد تجاوز عدد المواطنين الأجانب الذين تم ترحيلهم من جورجيا منذ بداية عام 2026 ثلاثة آلاف شخص. وتواصل إدارة الهجرة، بالتنسيق مع الوحدات المختصة في وزارة الداخلية، تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمواطنين الأجانب المقيمين أو الموجودين داخل الأراضي الجورجية، وفقاً للتشريعات النافذة في البلاد.



