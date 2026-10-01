أمانة عمّان تسند الشركات المنفذة بآلياتها وكوادرها لتعزيز أعمال النظافة

خبرني - وظّفت أمانة عمّان الكبرى آلياتها ومعداتها المتوفرة وكوادرها لإسناد الشركات المنفذة لأعمال النظافة في العاصمة، إلى حين استكمال وصول المعدات الجديدة المخصصة لها وجاهزيتها للعمل. ويهدف ذلك إلى ضمان استمرار الخدمة، ومعالجة مواقع تراكم النفايات، وتحسين انتظام الجمع في مختلف المناطق.

وقالت الأمانة، الخميس، إنها تعيد تنظيم المسؤوليات والمهام مع الشركات المنفذة. ويشمل ذلك توزيع المهام بصورة واضحة في كل منطقة، وربط حجم العمل بالآليات والكوادر المتاحة، ومتابعة التنفيذ ميدانياً.

وتشمل الإجراءات خلال الأسبوع الحالي تعزيز أعمال النظافة، ومتابعة المواقع التي تتكرر فيها التراكمات ومعالجتها أولاً بأول، وتحديد مسؤوليات الأمانة والشركات في كل منطقة. كما تعود الفرق إلى المواقع المعالجة للتحقق من انتظام الخدمة وعدم تكرار التراكم.

ويرتبط تعزيز القدرة التشغيلية بوصول ضاغطات وآليات حديثة على مراحل، وفق برنامج التوريد المعتمد. ويشمل البرنامج تعزيز الأسطول قبل نهاية تشرين الأول، واستكمال دفعات إضافية قبل نهاية العام. وستعلن الأمانة الأعداد والمواعيد المؤكدة، وما دخل الخدمة فعلياً من الآليات.

وأكدت الأمانة أن هناك تحسناً تدريجياً في مستوى النظافة وجمع النفايات حيث انخفضت نسبة الشكاوى الى 51% منذ البدء في إسناد الشركات المنفذة لأعمال النظافة، مما سيحقق تحسناً ملموساً خلال الأسابيع الثلاثة القادمة. ويستمر تطوير الخدمة مع اكتمال وصول الآليات الجديدة وتشغيلها.

وقالت الأمانة إن ملاحظات المواطنين وبلاغاتهم المحددة بالموقع تساعد على رصد المواقع التي تحتاج إلى تدخل، وعلى توجيه الفرق إليها. كما يدعم الالتزام بتعليمات التخلص من النفايات جهود المحافظة على نظافة الأحياء. وتتولى الأمانة والجهات المنفذة مسؤولية انتظام الجمع ومعالجة التراكم.