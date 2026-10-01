فيديو يحبس الأنفاس.. إنقاذ راكب مصري قبل سقوطه أسفل عجلات قطار

خبرني - تمكن ناظر محطة قطارات في محافظة سوهاج جنوبي مصر، من إنقاذ أحد المواطنين قبل سقوطه أسفل القطار بعدما حاول الصعود إليه أثناء دخوله المحطة وقبل توقفه بشكل كامل.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الواقعة التي كادت تودي بحياة أحد الركاب في محطة طهطا على خط الأقصر – الإسكندرية، وذلك يوم 27 سبتمبر، حيث وثقت كاميرات المراقبة في المحطة مشهد الراكب وهو يحاول أن يصعد إلى القطار أثناء حرکته وقبل توقفه تماما على الرصيف، غير أن محاولته باءت بالفشل وكاد يسقط تحت عجلات القطار، لولا تشبثه بباب القطار حتى تدخل ناظر المحطة وأنقذه في الوقت المناسب.

وأوضحت الهيئة أن ناظر المحطة كان يباشر مهامه على الرصيف عندما لاحظ الراكب يحاول الصعود قبل توقف القطار بشكل كامل، فتدخل فورًا وتمكن من سحبه وإنقاذه قبل سقوطه.

وأشادت الهيئة بسرعة استجابة الناظر، مؤكدة على أهمية التزام العاملين بإجراءات السلامة وحرصهم على حماية الركاب داخل المحطات.

وجددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر دعوتها للركاب بالالتزام التام بتعليمات وقواعد السلامة وعدم محاولة الصعود أو النزول أثناء حركة القطار أو قبل توقفه تمامًا، حفاظًا على سلامتهم ووقاية لهم من الحوادث.