الأرصاد الجوية تركب محطة رصد أوتوماتيكية حديثة في منطقة البحر الميت

خبرني - ضمن خطتها المستمرة لتحديث وتطوير شبكة الرصد الجوي في المملكة، قامت إدارة الأرصاد الجوية بتركيب محطة رصد جوي أوتوماتيكية حديثة في منطقة الكورنيش بالبحر الميت، بهدف تعزيز عمليات الرصد والمتابعة المستمرة للتغيرات التي تطرأ على عناصر الطقس في المنطقة.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، إن المحطة الجديدة تم ربطها مباشرة بمنظومة بيانات الطقس في المركز الرئيسي للأرصاد الجوية، بما يتيح استقبال ومتابعة بيانات عناصر الطقس لحظة بلحظة، الأمر الذي يسهم في تزويد المتنبئين الجويين بمعلومات رصد محدثة ودقيقة، ودعم عمليات التنبؤ الجوي ورفع مستوى دقة المعلومات والمنتجات الجوية.

وأضاف آل خطاب أن البيانات الواردة من المحطة يتم حفظها وأرشفتها ضمن البنك المناخي الوطني التابع لإدارة الأرصاد الجوية، بما يعزز قاعدة البيانات المناخية للمملكة ويوفر سجلات رصد مهمة يمكن الاستفادة منها في الدراسات والتحليلات المناخية المختلفة.

وأوضح أن تركيب محطة البحر الميت يأتي ضمن خطة إدارة الأرصاد الجوية لتحديث أجهزة الرصد وتوسيع رقعة شبكة محطات الرصد الجوي في المملكة، خصوصاً في المناطق ذات الأهمية الجغرافية والسياحية والاقتصادية، وبما يضمن تحسين التغطية المكانية لعمليات الرصد ومواكبة التطور المتسارع في تقنيات وأجهزة الأرصاد الجوية.

وأشار آل خطاب إلى أن الإدارة وضعت خطة لتحديد عدد من المواقع ذات الأولوية لتركيب محطات رصد جوي حديثة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن من بين الخطوات القادمة تركيب محطة رصد جوي أوتوماتيكية في منطقة الرويشد في الجزء الشرقي من البادية الشمالية الشرقية، بما يسهم في تعزيز تغطية شبكة الرصد في المناطق الشرقية من المملكة.

وأكد مدير إدارة الأرصاد الجوية أن عملية تحديث شبكة الرصد ستستمر خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الإدارة نحو تطوير بنيتها الفنية والتكنولوجية، وتعزيز قدراتها في الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، بما ينعكس على جودة ودقة الخدمات الجوية المقدمة للمواطنين والقطاعات المختلفة في المملكة.