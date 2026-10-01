زياد عشيش يواجه بطل العالم في نهائي آسيوي تاريخي.. والذهبية الأولى للأردن على الموعد

خبرني - يخوض لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة بتوقيت الأردن، نهائي منافسات وزن تحت 70 كغم في دورة الألعاب الآسيوية – ناغويا 2026، حيث يلتقي بطل العالم الكازاخي تورخان صابيرخان.

وبلغ عشيش النزال النهائي بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، استهلها بالفوز على الفلسطيني محمد عيسى في دور الـ16، قبل أن يتجاوز الطاجيكي شمشير سعيدوف في الدور ربع النهائي، ثم يتفوق في نصف النهائي على الياباني سيوون أوكازاوا، بطل النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية.

من جانبه، تأهل صابيرخان إلى النهائي بعد فوزه في دور الـ16 على القطري محمد بيتشي، ثم تغلب في الدور ربع النهائي على العراقي علي قاسم حمدان، قبل أن يتجاوز الأوزبكي شافكاتجون بولتاييف في الدور نصف النهائي.

ويتطلع عشيش، صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية – جاكرتا 2018، إلى مواصلة تألقه والتتويج بالميدالية الذهبية، والتي ستكون، حال تحقيقها، أول ذهبية في تاريخ الملاكمة الأردنية بدورات الألعاب الآسيوية.

وتحمل المواجهة المرتقبة أهمية إضافية، بعدما سبق لعشيش أن التقى صابيرخان في نيسان الماضي، وتمكن حينها من تحقيق الفوز على بطل العالم، ليطمح الجمعة إلى تكرار انتصاره وحسم الذهبية الآسيوية.