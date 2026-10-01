خرّيجة من عمان الأهلية تشارك بالوفد الأردني في مؤتمر الشباب الإقليمي RCOY

خبرني - في إنجاز جديد يضاف إلى سجل خريجي جامعة عمّان الأهلية، شاركت الخريجة رهف الشيّاب من كلية التكنولوجيا الزراعية ضمن الوفد الأردني المشارك في فعاليات مؤتمر الشباب الإقليمي RCOY، بعد اختيارها من بين نخبة من المرشحين، في مشاركة تعكس ما تتمتع به من كفاءة علمية واهتمام بالقضايا البيئية والتنموية.

وجاء اختيار الشيّاب ضمن الوفد الأردني عقب عملية تقييم وفرز للمرشحين، استناداً إلى مجموعة من المعايير المرتبطة بالتميز الأكاديمي، والعمل التطوعي، والمشاركة في القضايا البيئية والزراعية والتنموية، بما أتاح لها تمثيل الشباب الأردني في منصة إقليمية تجمع المهتمين بقضايا المناخ والاستدامة والتنمية. وشهدت مشاركتها حضور عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة، إلى جانب الإسهام في النقاشات التي تناولت دور الشباب في تعزيز الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والتكيف مع آثار التغير المناخي، فضلاً عن تبادل الخبرات مع مشاركين من عدد من الدول وبحث فرص التعاون وبناء الشراكات في المجالات ذات الصلة. ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على دعم طلبتها وخريجيها وتمكينهم من المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز حضورهم في القضايا المرتبطة بالاستدامة والمناخ، بما يسهم في ربط مخرجات التعليم الأكاديمي بالاحتياجات التنموية المحلية والإقليمية.