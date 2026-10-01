وفيات الأردن.. الخميس 1-10-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس، 1-10-2026:
- أحمد عبدلله المرعي العجارمة
- أحمد علي الصلاح
- أكرم محمد يعقوب كناني
- إبراهيم سميح إبراهيم نصار
- جاسر صقر الرواشده
- جمال عبدالقادر اليعقوب الزغول
- حسن عبدالله العرابي
- حسن سليم خليفة الذيابات
- خولة محمد عوض الشقران
- رائد جاسر الدواغرة
- زكيه جبر أحمد الديك
- زياد ابراهيم جبريل ابو زهرة
- شاهر توفيق ضيف الله حداد
- طالب هارون الخطيب
- عبدالوالي احمد الشوابكة
- عقلة السالم الزريقات
- عيد عبد حسن العرايضه
- فايزة كامل عبدالغني الطويل
- محمد روبين الخطيب
- محمد خميس حمد الشيحان
- محمود باشا سالم أبو وندي
- معاذ لطفي المسالمة الملكاوي
- نديم فؤاد عبد الحميد الدقاق
- ياسر موسى الشلبي الخطاب
- يحيى قاسم اسماعيل أبو عراق
- يوسف احمد الحماد
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..