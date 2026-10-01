وفيات الأردن.. الخميس 1-10-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس، 1-10-2026:

- أحمد عبدلله المرعي العجارمة

- أحمد علي الصلاح

- أكرم محمد يعقوب كناني

- إبراهيم سميح إبراهيم نصار

- جاسر صقر الرواشده

- جمال عبدالقادر اليعقوب الزغول

- حسن عبدالله العرابي

- حسن سليم خليفة الذيابات

- خولة محمد عوض الشقران

- رائد جاسر الدواغرة

- زكيه جبر أحمد الديك

- زياد ابراهيم جبريل ابو زهرة

- شاهر توفيق ضيف الله حداد

- طالب هارون الخطيب

- عبدالوالي احمد الشوابكة

- عقلة السالم الزريقات

- عيد عبد حسن العرايضه

- فايزة كامل عبدالغني الطويل

- محمد روبين الخطيب

- محمد خميس حمد الشيحان

- محمود باشا سالم أبو وندي

- معاذ لطفي المسالمة الملكاوي

- نديم فؤاد عبد الحميد الدقاق

- ياسر موسى الشلبي الخطاب

- يحيى قاسم اسماعيل أبو عراق

- يوسف احمد الحماد

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ..