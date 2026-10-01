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10 حملات توعوية رقمية ضمن الحملة الوطنية للأمن السيبراني

  • 01 أكتوبر 2026
  • 11:08
10 حملات توعوية رقمية ضمن الحملة الوطنية للأمن السيبراني

خبرني - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني لعام 2026، متضمنة أكثر من 10 حملات توعوية رقمية تتناول موضوعات سيبرانية متنوعة، بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يصادف تشرين الأول من كل عام.

وتشكل الحملة مظلة لمختلف الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينفذها المركز ضمن خطة وطنية ممتدة، تشمل نشر رسائل توعوية عبر شاشات التلفزيون والإذاعات والشاشات في الشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ورشات ومحاضرات تستهدف المؤسسات ومختلف الفئات المجتمعية، وبرنامج بودكاست ومسابقات متخصصة في إنتاج المحتوى التوعوي.

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد الصمادي إن الحملة تأتي في إطار توجه المركز نحو توسيع نطاق التوعية بالأمن السيبراني والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكدا أن الوعي عنصر أساسي في منظومة الحماية السيبرانية.

وأضاف أن الحملة تستهدف الموظفين والنساء والأطفال والمراهقين وكبار السن وقطاع الشركات، من خلال محتوى يراعي احتياجات كل فئة والتحديات الرقمية التي تواجهها، بما يعزز مسؤولية الجميع في حماية الفضاء السيبراني.

وتتضمن الحملة خلال مراحل تنفيذها مجموعة من البرامج والفعاليات والرسائل التوعوية، بهدف جعل التوعية بالأمن السيبراني جزءا مستمرا من السلوك اليومي للأفراد والمؤسسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود حماية الفضاء السيبراني الوطني.

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