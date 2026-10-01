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عمان الأهلية تشارك بمهرجان الطفولة 17 بمركز زها الثقافي

  • 01 أكتوبر 2026
  • 11:05
عمان الأهلية تشارك بمهرجان الطفولة 17 بمركز زها الثقافي

خبرني - شاركت جامعة عمّان الأهلية، ممثلة بالأستاذ الدكتورة نور الدباس، نائب عميد شؤون الطلبة، في فعاليات مهرجان الطفولة السابع عشر، الذي نظمه مركز زها الثقافي ، والذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل، وبمشاركة واسعة من الأطفال واليافعين وذويهم. 
وجاءت مشاركة الجامعة من خلال عمادة شؤون الطلبة، التي أقامت نحو 10 أجنحة بالتعاون مع عدد من الأندية الطلابية، وبمشاركة واسعة من طلبة الأندية الذين أشرفوا على تقديم مجموعة متنوعة من الفقرات والأنشطة التفاعلية والترفيهية المخصصة للأطفال، شملت الألعاب التفاعلية، والرسم على الوجوه، والمسابقات وتوزيع الجوائز، بما أسهم في إضفاء أجواء من الفرح والبهجة على فعاليات المهرجان. 
وأكدت الأستاذة الدكتورة نور الدباس أهمية مشاركة الجامعة في هذا النوع من الفعاليات المجتمعية، لما تجسده من حرص جامعة عمّان الأهلية على تعزيز انخراط طلبتها في الأنشطة المجتمعية والتطوعية، مشيدةً بجهود الأندية الطلابية في إعداد وتنفيذ فعاليات نوعية أتاحت للأطفال واليافعين مساحة للتعبير عن مواهبهم والاستمتاع بتجربة تجمع بين التعلّم والترفيه، ضمن بيئة آمنة ودامجة للجميع.

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