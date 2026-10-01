دكتور ميسي .. جامعة بوينس آيرس تمنحه أعلى أوسمتها الفخرية

خبرني - قررت جامعة بوينس آيرس منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي درجة دكتوراه فخرية Doctor Honoris Causa، وهي أعلى درجة تكريمية تمنحها الجامعة.

وأعلنت الجامعة أن مجلسها الأعلى وافق بالإجماع على منح ميسي هذا التكريم، تقديرا لمسيرته الرياضية ودوره في تمثيل الأرجنتين، على أن يتم تسليمه الدرجة الثلاثاء القادم 6 أكتوبر، قبل ساعات من مباراة وداعه مع المنتخب الأرجنتيني أمام بنين على ملعب "مونومنتال".

وأوضحت الجامعة في حيثيات قرارها أن مسيرة ميسي تمثل نموذجا لـ"التميز والمثابرة والتواضع والممارسة الأخلاقية"، إلى جانب التزامه بتمثيل بلاده، وهي قيم قالت المؤسسة إنها تحرص على تعزيزها.

وقال رئيس الجامعة ريكاردو غيلبي إن التكريم لا يرتبط فقط بما حققه ميسي من أرقام وإنجازات داخل الملعب، بل أيضا بمكانته باعتباره "سفيرا للثقافة الشعبية والهوية الوطنية" في الأرجنتين.

وسلطت الجامعة الضوء على مسيرة ميسي مع المنتخب، والتي شهدت تتويجه بكوبا أمريكا عام 2021، وفيناليسيما 2022، وكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2024، إضافة إلى الوصول إلى وصافة كأس العالم 2026.

ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع المباراة المرتقبة أمام بنين، التي ستشكل وداع ميسي للمنتخب الأرجنتيني، بعد أكثر من عقدين من ظهوره الأول بقميص "ألبيسيليستي".

وبحسب وكالة الأنباء الأرجنتينية، يدخل ميسي المواجهة وهو يحمل أرقاما قياسية مع المنتخب، إذ يعد الهداف التاريخي برصيد 125 هدفا، وصاحب الرقم القياسي في التمريرات الحاسمة بـ68 تمريرة، كما خاض 207 مباريات بقميص الأرجنتين.