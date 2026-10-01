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مختار العبداللات في الديوان الملكي

  • 01 أكتوبر 2026
  • 10:59
مختار العبداللات في الديوان الملكي

خبرني - رفع مختار عشيرة العبداللات محمد شفيق سالم مهاوش العبداللات "أبو عدنان"، باسمه وباسم عشيرة العبداللات، أسمى معاني الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية، وتجديد العهد والوفاء لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وأكد – خلال زيارته الديوان الملكي العامر ولقائه رئيس الديوان يوسف العيسوي - أن عشيرة العبداللات كانت وستبقى في خندق الوطن، جنداً أوفياء للعرش الهاشمي، وسنداً لجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، ثابتين على العهد والوفاء للأردن وقيادته.
وخلال الزيارة، قدّم المختار نسخة من المصحف الشريف لرئيس الديوان الملكي، تعبيراً عن الوفاء والتقدير والمحبة.

مختار العبداللات في الديوان الملكي
مختار العبداللات في الديوان الملكي
مختار العبداللات في الديوان الملكي
مختار العبداللات في الديوان الملكي

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