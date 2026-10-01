بروتوكول تعاون بين الفنانين الأردنيين والموسيقيين المصريين

خبرني - في خطوة تعزز الحضور والتعاون الفني العربي، وقّع نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح ونقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان مصطفى كامل بروتوكول تعاون مهني وفني بين النقابتين، في مقر نقابة المهن الموسيقية في مصر، بحضور أعضاء مجلس النقابة وحضور إعلامي لافت.

وحظي الجراح باستقبال حافل من الفنان مصطفى كامل وأعضاء المجلس، فيما تناول اللقاء سبل فتح آفاق جديدة أمام الفنانين الأردنيين والمصريين، وتسهيل مهامهم وعملهم في كلا البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات والطاقات الفنية والاستفادة من الخبراء والأساتذة والعازفين والمطربين في الفعاليات والمشروعات المشتركة.

ويمنح البروتوكول مساحة مهمة للتعاون في المهرجانات والفعاليات الكبرى في الأردن، مقابل تعزيز حضور وتبادل الفنانين في المهرجانات والفعاليات الفنية في مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن توجه نقابة الفنانين الأردنيين، نحو توسيع شبكة علاقاتها العربية وبناء شراكات فاعلة تفتح أمام الفنان الأردني مساحات جديدة للحضور والعمل والتبادل الفني.

وأكد الجانبان أن الاتفاق يشكل بداية لمرحلة أكثر فاعلية من التعاون الأردني المصري، وترجمة عملية للعلاقات الفنية والتاريخية التي تجمع البلدين، بما يخدم الفنان والحركة الفنية العربية.