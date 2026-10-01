المركزية تويوتا تطلق جي آر كورولا رسميًا في الأردن

خبرني -تشرين الأول 2026: أطلقت المركزية تويوتا، الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا في الأردن، سيارة تويوتا جي آر كورولا رسميًا في السوق الأردني، خلال فعالية خاصة أقيمت مساء الأربعاء 30 أيلول في مركز صيانة المركزية في البيادر، بحضور عدد من عملاء الشركة وضيوفها، الذين أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى السيارة وأبرز مميزاتها المستوحاة من عالم رياضة السيارات.

ويأتي إطلاق GR Corolla ليعزز حضور طرازات فريق جازو للسباقات في الأردن، ويقدم لعشاق الأداء الرياضي سيارة هاتشباك طُوّرت بالاستفادة من خبرات تويوتا في سباقات الرالي وحلبات السباق، وفق فلسفة الفريق القائمة على "تطوير أفضل السيارات من خلال رياضة سباقات السيارات".

وبهذه المناسبة، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية: "يمثل الإطلاق الرسمي لجي آر كورولا في الأردن إضافة مميزة إلى مجموعة سيارات تويوتا التي نقدمها لعملائنا، لا سيّما وأن هذا الطراز يستند إلى خبرات تويوتا الممتدة في رياضة السيارات ويترجمها إلى تجربة قيادة رياضية يمكن الاستمتاع بها على الطرقات. ويسعدنا أن نتيح لعملائنا وعشاق السيارات الرياضية في الأردن فرصة التعرف إليها عن قرب وتجربة ما تقدمه من أداء مميز ومستويات عالية من التحكم".

وتعتمد جي آر كورولا على محرك ثلاثي الأسطوانات مزود بتيربو سعة 1.6 لتر، يولّد قوة تبلغ 296 حصانًا وعزمًا يصل إلى 400 نيوتن/ متر، إلى جانب نظام الدفع الرباعي النشط جي آر-فور الذي يعمل على توزيع العزم على العجلات الأربع لتعزيز التماسك والتحكم. كما تتوفر السيارة بخيار ناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي جي آر-دات بثماني سرعات.

وتحمل السيارة تصميمًا رياضيًا جرى تطوير عناصره الديناميكية الهوائية وأنظمة التبريد فيه بما يدعم الأداء والثبات، فيما تركز المقصورة الداخلية على السائق من خلال المقاعد الرياضية وأدوات التحكم العملية وشاشة عالية الدقة بقياس 8 بوصات. كما زُوّدت جي آر كورولا بنظام تويوتا للسلامة المتطور، الذي يضم مجموعة من تقنيات السلامة وأنظمة المساعدة للسائق.

يتوفر الطراز الجديد بأربعة ألوان خارجية مميزة؛ هي: المعدني الفاخر، والأبيض البلاتيني اللؤلؤي "مايكا"، والأحمر، والأسود الفاخر. أما المقصورة الداخلية فتتوفر بخيارين: الأسود الكامل أو الأسود والأحمر، مما يرتقي بالهوية الرياضية للسيارة.