*
الخميس: 01 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أسواق
  • "صناعة عمان" تدعو الهيئة العامة للمشاركة في انتخابات الغرفة السبت المقبل

"صناعة عمان" تدعو الهيئة العامة للمشاركة في انتخابات الغرفة السبت المقبل

  • 01 أكتوبر 2026
  • 10:36
صناعة عمان تدعو الهيئة العامة للمشاركة في انتخابات الغرفة السبت المقبل

خبرني - دعت غرفة صناعة عمان اعضاء الهيئة العامة للغرفة الى المشاركة في انتخابات غرفة صناعة عمان، والتي ستقام يوم السبت الموافق 3 تشرين اول القادم في مبنى الغرفة.

ودعت الغرفة أعضاءها الى حضور اجتماع الهيئة العامة للغرفة المقرر في نفس يوم اجراء الانتخابات، للمشاركة في هذه العملية التي ستفرز مجلسا قادرا على خدمة القطاع الصناعي والدفاع عن قضاياه.

وأكدت الغرفة استعدادها للقيام بكافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لانجاح العملية الانتخابية وخروجها بصورة تليق بالقطاع الصناعي الأردني، مثمنة الجهود التي تقوم بها اللجنة المكلفة من الهيئة المستقلة للانتخاب بالاشراف على العملية الانتخابية للغرف الصناعية، من خلال التنسيق مع ادارات الغرف والاجتماعات المتواصلة وتدقيق القوائم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رويترز: واشنطن تطلب من فرنسا وألمانيا الإفراج عن ديزل من مخزوناتها
رويترز: واشنطن تطلب من فرنسا وألمانيا الإفراج عن ديزل من مخزوناتها
  • 2026-10-01 11:09
ارتفاع أسعار الذهب بالأردن 10 قروش اليوم الخميس
ارتفاع أسعار الذهب بالأردن 10 قروش اليوم الخميس
  • 2026-10-01 10:14
ابتداء من 2027.. فئة 500 جنيه تفقد صفتها القانونية في جميع أنحاء السودان
ابتداء من 2027.. فئة 500 جنيه تفقد صفتها القانونية في جميع أنحاء السودان
  • 2026-10-01 02:21
هيئة الأوراق تطور منظومة امتحان التشريعات المالية
هيئة الأوراق تطور منظومة امتحان التشريعات المالية
  • 2026-09-30 23:13
النفط يصعد وسط جمود المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
النفط يصعد وسط جمود المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران
  • 2026-09-30 23:07
تضخم أمريكا دون التوقعات.. إنفاق قوي وأسعار لا تهدأ
تضخم أمريكا دون التوقعات.. إنفاق قوي وأسعار لا تهدأ
  • 2026-09-30 20:18