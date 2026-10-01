"صناعة عمان" تدعو الهيئة العامة للمشاركة في انتخابات الغرفة السبت المقبل

خبرني - دعت غرفة صناعة عمان اعضاء الهيئة العامة للغرفة الى المشاركة في انتخابات غرفة صناعة عمان، والتي ستقام يوم السبت الموافق 3 تشرين اول القادم في مبنى الغرفة.

ودعت الغرفة أعضاءها الى حضور اجتماع الهيئة العامة للغرفة المقرر في نفس يوم اجراء الانتخابات، للمشاركة في هذه العملية التي ستفرز مجلسا قادرا على خدمة القطاع الصناعي والدفاع عن قضاياه.

وأكدت الغرفة استعدادها للقيام بكافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لانجاح العملية الانتخابية وخروجها بصورة تليق بالقطاع الصناعي الأردني، مثمنة الجهود التي تقوم بها اللجنة المكلفة من الهيئة المستقلة للانتخاب بالاشراف على العملية الانتخابية للغرف الصناعية، من خلال التنسيق مع ادارات الغرف والاجتماعات المتواصلة وتدقيق القوائم.