خبرني - أمر النائب العام للاتحاد في دولة الإمارات، حمد الشامسي، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في واقعة رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، قبل تحويل مسارها وهبوطها بسلام في مطار تبوك في السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الخميس، يأتي التحقيق عقب إعلان شركة "فلاي دبي" وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.

وباشر فريق التحقيق أعماله بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية في الإمارات، فيما وجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.

وأوضحت الوكالة أن السلطات القضائية في الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقا للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، حتى لو وقعت خارج إقليم الدولة.