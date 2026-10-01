سلاف فواخرجي في سباق أفضل فيلم دولي

اُختير الفيلم الإيراني "أرض الملائكة" رسميا لتمثيل إيران في منافسات "أوسكار 99" عن فئة أفضل فيلم دولي، وهو من بطولة النجمة السورية سلاف فواخرجي.

وتجسّد فواخرجي في الفيلم شخصية "ضحى"، وهي امرأة تواجه ظروفا قاسية وتحاول حماية أطفالها الستة وسط تداعيات الحرب والأزمات الإنسانية في غزة وفلسطين، في عمل يضع التجربة الإنسانية في صدارة حكايته، ويركز على معاناة الأطفال في زمن الحرب.

الفيلم من تأليف وإخراج الإيراني بابك لطفي خواجه باشا، وإنتاج منوچهر محمدي، وقد استطاع منذ عرضه أن يحجز لنفسه حضورا في عدد من المهرجانات السينمائية، بينها مهرجانا فجر السينمائي الدولي في إيران وقازان السينمائي الدولي في روسيا، إضافة إلى مشاركته في مهرجان السليمانية السينمائي في العراق.

ولم تكن مشاركة فواخرجي في "أرض الملائكة" عابرة على مستوى الجوائز، إذ حصلت على السيمرغ البلورية لأفضل ممثلة في الدورة الـ44 من مهرجان فجر السينمائي في طهران، لتصبح، وفق ما أعلنته عن الجائزة، أول ممثلة عربية وغير إيرانية تنالها، فيما حصد الفيلم خمس جوائز أخرى في المهرجان.

وفي سبتمبر الماضي، واصل الفيلم حضوره في المهرجانات الدولية بحصوله على جائزة أفضل فيلم في مهرجان قازان السينمائي الدولي، فيما نالت فواخرجي جائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه.

وعبّرت الفنانة السورية عن سعادتها باختيار الفيلم للمنافسة الأوسكارية، وشاركت جمهورها احتفاءها بهذه الخطوة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وكتبت: "فخورة وممتنة لكوني أول ممثلة سورية يترشح فيلمها للأوسكار".

ويضيف اختيار "أرض الملائكة" إلى السباق الأوسكاري محطة جديدة في رحلة الفيلم، فيما يحمل حضور سلاف فواخرجي في بطولته خصوصية إضافية للسينما السورية، من خلال مشاركة فنية تصل إلى واحدة من أبرز التظاهرات السينمائية العالمية.

خبرني -اُختير الفيلم الإيراني "أرض الملائكة" رسميا لتمثيل إيران في منافسات "أوسكار 99" عن فئة أفضل فيلم دولي، وهو من بطولة النجمة السورية سلاف فواخرجي.

وتجسّد فواخرجي في الفيلم شخصية "ضحى"، وهي امرأة تواجه ظروفا قاسية وتحاول حماية أطفالها الستة وسط تداعيات الحرب والأزمات الإنسانية في غزة وفلسطين، في عمل يضع التجربة الإنسانية في صدارة حكايته، ويركز على معاناة الأطفال في زمن الحرب.



الفيلم من تأليف وإخراج الإيراني بابك لطفي خواجه باشا، وإنتاج منوچهر محمدي، وقد استطاع منذ عرضه أن يحجز لنفسه حضورا في عدد من المهرجانات السينمائية، بينها مهرجانا فجر السينمائي الدولي في إيران وقازان السينمائي الدولي في روسيا، إضافة إلى مشاركته في مهرجان السليمانية السينمائي في العراق.

ولم تكن مشاركة فواخرجي في "أرض الملائكة" عابرة على مستوى الجوائز، إذ حصلت على السيمرغ البلورية لأفضل ممثلة في الدورة الـ44 من مهرجان فجر السينمائي في طهران، لتصبح، وفق ما أعلنته عن الجائزة، أول ممثلة عربية وغير إيرانية تنالها، فيما حصد الفيلم خمس جوائز أخرى في المهرجان.



وفي سبتمبر الماضي، واصل الفيلم حضوره في المهرجانات الدولية بحصوله على جائزة أفضل فيلم في مهرجان قازان السينمائي الدولي، فيما نالت فواخرجي جائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه.



وعبّرت الفنانة السورية عن سعادتها باختيار الفيلم للمنافسة الأوسكارية، وشاركت جمهورها احتفاءها بهذه الخطوة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وكتبت: "فخورة وممتنة لكوني أول ممثلة سورية يترشح فيلمها للأوسكار".

ويضيف اختيار "أرض الملائكة" إلى السباق الأوسكاري محطة جديدة في رحلة الفيلم، فيما يحمل حضور سلاف فواخرجي في بطولته خصوصية إضافية للسينما السورية، من خلال مشاركة فنية تصل إلى واحدة من أبرز التظاهرات السينمائية العالمية.