سر جديد للنوم الجيد.. علاج الأرق قد يبطئ الشيخوخة البيولوجية

خبرني - أظهرت دراسة أمريكية أن علاج الأرق لدى كبار السن قد يبطئ وتيرة الشيخوخة البيولوجية، من خلال التأثير في التغيرات الجزيئية المرتبطة بالعمر داخل الخلايا.

راقب علماء من الولايات المتحدة نحو 100 شخص تجاوزوا سن الستين ويعانون من الأرق. وخضع جزء منهم للعلاج المعرفي السلوكي "CBT"، الذي يعتمد على العمل مع مختص لتعديل الأفكار والعادات التي تعيق النوم. أما بقية المشاركين فلم يتلقوا سوى نصائح بشأن نظافة النوم.

وفي مجموعة العلاج المعرفي السلوكي، أظهر مؤشر "DunedinPACE"، الذي يعمل بمثابة عداد لسرعة الشيخوخة استنادا إلى التغيرات في الحمض النووي، تباطؤا في وتيرة هذه العملية. أما في مجموعة "النصائح"، فكان الاتجاه معاكسا.

وأُخذت عينات دم من المشاركين قبل بدء التدخل، ثم جرت متابعتهم لمدة عامين. وفي مجموعة "النصائح"، أظهرت التحاليل تسارعا ملحوظا في وتيرة الشيخوخة، بينما أشار أحد المؤشرات في مجموعة العلاج المعرفي السلوكي إلى تباطؤ وتيرة الشيخوخة البيولوجية.

وينتمي مؤشر "DunedinPACE" إلى الساعات فوق الجينية "الإبيجينية"، التي تقيس سرعة التغيرات المرتبطة بالعمر من خلال التعديلات الكيميائية التي تطرأ على الحمض النووي. ولا يحدد هذا النموذج موعد الوفاة، لكن القيم المرتفعة ترتبط بتدهور الحالة الصحية وارتفاع احتمال الوفاة.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، جوديث كارول: "قد يكون الأرق عامل خطر قابلا للتعديل بالنسبة إلى الشيخوخة".

وترى الباحثة أنه ينبغي النظر إلى النوم باعتباره جزءا مهما من الشيخوخة الصحية، إلى جانب النظام الغذائي والنشاط البدني.

ولا يزال سبب حدوث هذا التأثير غير واضح حتى الآن، إلا أن النوم الكافي قد يسهم في الحد من الالتهاب والضغط الناجم عن الإجهاد المزمن.