البنتاغون ينشئ وحدة عسكرية جديدة لقيادة الحروب

خبرني - أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الأربعاء، إنشاء قيادة عسكرية جديدة متخصصة في تطوير وتوفير القدرات المستقلة والروبوتية لمختلف أفرع القوات المسلحة الأمريكية.

وقال هيغسيث، خلال كلمة ألقاها أمام عسكريين في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا، إن القيادة الجديدة ستحمل اسم "قيادة الحرب المستقلة"، وستتولى دفع تطوير أنظمة تشمل الطائرات المسيرة والروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية.

وأضاف أن القيادة ستدار بواسطة ضابط برتبة أربع نجوم، في خطوة تعكس، بحسب قوله، التغير السريع في طبيعة الحروب والحاجة إلى تسريع إدخال التقنيات المستقلة إلى الخدمة.

وتعد هذه الخطوة غير اعتيادية، إذ كانت آخر قيادة قتالية أمريكية جديدة، وهي القيادة الفضائية، قد أنشئت عام 2019. ومن المقرر أن تتمتع القيادة الجديدة بصلاحيات شبيهة بصلاحيات أفرع القوات المسلحة، وأن تصبح جاهزة للعمل بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2027، بانتظار استكمال الإجراءات المطلوبة وموافقة الكونغرس.

وقال هيغسيث إن الجيش الأمريكي يحتاج إلى الجمع بين الأسلحة المتطورة والأعداد الكبيرة من الأنظمة الأقل كلفة، مضيفا: "نحتاج اليوم إلى الجودة والكمية معا".

ويأتي إنشاء القيادة الجديدة في إطار توجه داخل وزارة الحرب الأمريكية للانتقال جزئيا من منصات الأسلحة التقليدية مرتفعة الكلفة إلى أنظمة ذاتية التشغيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بعدما برز الدور المتزايد للطائرات المسيّرة في النزاعات الحديثة، كما بدأ البنتاغون خلال السنوات الماضية بتوسيع برامج تطوير الأنظمة غير المأهولة، بما في ذلك إنشاء فرق متخصصة في مواجهة الطائرات المسيّرة.