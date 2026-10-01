مودي يشيد بطيار (فلاي دبي): أنقذ مئات الأرواح وتجنب مأساة كبيرة

خبرني - أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالطيار الهندي سميت ماتششار، لإنقاذه ركاب طائرة "فلاي دبي" بعد أن طعن على يد زميله في محاولة مزعومة لإسقاط الطائرة يوم أمس الأربعاء.

وفي منشور على منصة "إكس"، وصف مودي ماتششار، بأنه بطل.

وقال مودي إن ماتششار، في مواجهة أخطر خطر ورغم إصابته بجروح خطيرة، أظهر شجاعة هائلة وإصرارا لا يتزعزع على حماية حياة الآخرين. وأكد أن شجاعته ساعدت في إنقاذ مئات الأرواح وتجنب مأساة كبيرة.

وكان الركاب على متن الرحلة قد وصلوا إلى إسرائيل يوم الأربعاء بعد أن أحبط الركاب والطاقم محاولة الطيار المساعد إسقاط الطائرة، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون. وبدأ الصراع عندما طعن الطيار وأرسل الطائرة تهبط بنحو 14 ألف قدم في أقل من 30 ثانية.

وكان ماتششار مغطى بالدماء على الأرض عندما تمكن من استجماع آخر لحظات طاقته لفتح زر تحرير باب قمرة القيادة، وفقا للمتحدث باسم نتنياهو دورون شبيلمان.

وقد أتاح ذلك للركاب والطاقم التغلب على الطيار المساعد وتمكين زوجين آخرين من طياري فلاي دبي كانا على متن الطائرة من إنزالها في تبوك بالسعودية.

وقالت السلطات الهندية في السعودية إن ماتششار يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى في مدينة تبوك شمال غرب البلاد، وإنها على تواصل مع عائلته والسلطات السعودية لتقديم كل المساعدة الممكنة.

وقالت السفارة الهندية في السعودية إن حالته مستقرة.

ووفقا لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، خضع ماتششار، وهو من العاصمة المالية الهندية مومباي، لعملية جراحية بعد الحادث.

ووفقا لملفه على لينكد إن، عمل ماتششار مع شركة "سبايس جيت" الهندية لأكثر من 11 عاما قبل انضمامه إلى "فلاي دبي".

وقالت "فلاي دبي" في بيان إن الأسباب الكامنة وراء الحادث لا تزال غير معروفة، وحذرت من التكهنات المتسرعة. كما علقت الرحلات من وإلى إسرائيل في ظل التحقيق.

ووصف نتنياهو الحادث بأنه حادث أمني بالغ الخطورة، وقال إن السلطات السعودية ستستجوب الطيار المساعد في رحلة فلاي دبي FZ1073، التي كانت متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل.

يذكر أن مصدر عسكري إسرائيلي كان قد أفاد بعد ساعات من الحادث بأن المنفذ عماني وأن الطيار الذي أوقف الهجوم إماراتي.