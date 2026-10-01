إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان الجمعة تزامنا مع ماراثون عمّان

خبرني - أفاد ضابط غرفة عمليات السير الرائد كفاح الهزايمة، الخميس، ببدء إغلاقات وتحويلات مرورية في عدد من شوارع عمّان فجر الجمعة، تزامنا مع إقامة ماراثون عمّان 2026، فيما أعلنت إدارة السير تخصيص 409 رقباء و122 آلية لتأمين الحركة المرورية خلال الفعالية.

وتبدأ أولى الإغلاقات عند الساعة الرابعة فجرا، على أن تتبعها إغلاقات أخرى نحو الساعة السابعة صباحا، تشمل طرقا ومحاور رئيسية في العاصمة، بالتزامن مع مراحل الماراثون ومساراته.

وأفاد الهزايمة بأن خطة التعامل المروري تتضمن نشر كوادر وآليات في المواقع التي تشهد إغلاقات وتحويلات، ومتابعة الحركة المرورية ميدانيا وعبر الكاميرات، داعية السائقين إلى الالتزام بتوجيهات رقباء السير والتحويلات المعتمدة.

ويتضمن الماراثون ثلاث مراحل، بمسافتي 42 و21 كيلومترا، مع إغلاق طرق وفق مراحل انطلاق السباقات ومساراتها.

وأعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، عن خطة الإغلاقات المرورية التي سترافق إقامة برومين ماراثون عمان 2026 الجمعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المشاركين وتنظيم الحركة المرورية خلال مرور العدائين على مسارات السباقات.

وتشمل الإغلاقات عددا من الشوارع والمحاور الرئيسية في العاصمة، ضمن مسارات سباقات الماراثون 42.195 كم (فردي – تتابع) ونصف الماراثون 21 كم وسباق 10 كم، وفق الأوقات المحددة لكل مسار.

إغلاقات مسار سباقي 42 كم و21 كم: سيتم إغلاق الطريق الممتد من مجمع رغدان الجديد، مرورا بشارع الجيش باتجاهيه والساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولا إلى إشارات المهاجرين، مرورا بشارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى 12 ظهرا.

وتأتي هذه الإغلاقات ضمن المسار المشترك لسباقي الماراثون الكامل 42.195 كم، بفئتيه الفردي والتتابع، ونصف الماراثون 21 كم، حيث تنطلق هذه السباقات الساعة 6 صباحا.

أما إغلاقات مسار سباق 10 كم: سيتم إغلاق شارع الملكة علياء بشكل كامل بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية، إلى جانب شارع الملكة نور بين دوار الداخلية والدوار الرابع.

وتشمل كذلك شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وصولا إلى منطقة الساحة الهاشمية، وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى 12 ظهرا، بالتزامن مع مسار سباق 10 كم الذي ينطلق عند الساعة 9 صباحا.

ودعت الجمعية، المواطنين ومستخدمي الطرق إلى أخذ هذه الإغلاقات بعين الاعتبار عند التخطيط لتنقلاتهم صباح يوم الماراثون، واختيار الطرق البديلة المناسبة، والالتزام بتعليمات رجال السير والجهات المختصة في المواقع التي ستشهد تحويلات مرورية.

وتأتي الخطة ضمن الترتيبات الميدانية الخاصة بتنظيم برومين ماراثون عمان 2026، الذي سيقام تحت شعار "اركض في قلب عمان"، بمشاركة العدائين في مختلف فئات السباق.