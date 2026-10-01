ترمب: كان علينا مغادرة العراق منذ زمن

خبرني - عقب إنهاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، مهمته في العراق بعد 12 عاماً، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه "كان علينا مغادرة العراق منذ زمن".

وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض: "غادرنا العراق باحترام".



في سياق آخر، قال إنه "ربما نعود لضرب إيران، وقد نتوصل لاتفاق"، مردفاً أن "الحرب ستنتهي قريباً". كما شدد على أن "كل شيء ينهار في إيران".

"انتصار لأميركا والعراق"

وكان ترمب قد أشاد في وقت سابق بإنهاء قوات التحالف مهمتها في العراق، وبرئيس الوزراء علي الزيدي الذي اعتبره "رائعاً".

إذ قال في منشور على منصته تروث سوشال: "هذا اليوم يمثل انتصاراً للولايات المتحدة وانتصاراً للعراق وانتصاراً حاسماً على تنظيم داعش".

انتقال مهام التحالف

جاء ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في وقت سابق الأربعاء انتقال مهام العمليات المشتركة للتحالف الدولي إلى القائد العام للقوات المسلحة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تقوم على ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية، وأنه "لا سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة".

وأوضح الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني نهاية المعركة مع الإرهاب، مؤكداً استمرار الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية والحفاظ على الاستقرار.



كما أشار في بيان إلى أن التعاون الأمني مع التحالف الدولي سيستمر بصيغة وصفها بأنها "أكثر فاعلية"، مع التركيز على مجالات جديدة تخدم قدرات العراق الأمنية. كذلك أردف أن هذا التعاون سيشمل التكنولوجيا الرقمية لدعم الأمن، في إطار المرحلة الجديدة من العلاقة الأمنية مع التحالف الدولي بعد انتهاء مهمته.

تدريب موجه ودعم مخابراتي

بدوره أعلن البنتاغون أن وزارة الحرب الأميركية ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائها في العراق.

كما أشار إلى أنه "من المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول داعش". كذلك أكد أن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت "داعش" في العراق.



وكانت القوات الأميركية قد عادت إلى دخول العراق بعد انسحابها منه إبان الغزو، لمساعدة القوات العراقية على إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" في حرب كبرى امتدت من عام 2014 إلى عام 2017.

ثم بعد هزيمة التنظيم في 2017، بدأت تتصاعد المطالبات من قبل بعض الجهات العراقية بانسحاب تلك القوات من البلاد، لا سيما من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران.

فيما اعتبر الزيدي أن هذا الانسحاب الحالي سيساعد في مهمة حصر السلاح بيد الدولة.