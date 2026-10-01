"لن أشارك في إهانة الفن المصري".. محمد ثروت ينسحب من مهرجان الموسيقى العربية

خبرني - لم تمر سوى ساعات قليلة على إعلان جدول المشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ويقام في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

حتى فاجأ المطرب المصري محمد ثروت الجميع بإعلانه عدم المشاركة في الدورة الجديدة، رغم إدراج اسمه في الجدول المعلن.



وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب المطرب المصري قائلاً: "جمهوري الحبيب.. على مدار 50 عاماً من العطاء والغناء.. قدمت لكم ما آمنت به من قيم، وتربت أجيال على أعمالي من أغاني الأطفال إلى الأغاني الوطنية والدينية".

وتابع ثروت قائلاً "لم أتأخر يوماً عن المشاركة في أي حدث يمثل بلدنا العزيز.. وظل احترامي لبلدي.. ولمصريتي وعروبتي مبدأ لا أحيد عنه"، ليعلن بعدها عن قراره المفاجئ قائلاً: "طوال مشواري لم أعتد الحديث عن أي كواليس في العلن أو عبر الإعلام والبيانات الصحفية.. ولكن لأول مرة أقولها بوضوح.. لن أقبل ولن أشارك في إهانة الفن المصري أو الفنانين المصريين".

وأعلن عن الأمر قائلاً: "وعليه.. قررت عدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026".

الأمر الذي صدم كافة المتابعين خاصة أنه يأتي بعد ساعات قليلة من المؤتمر الذي أقيم، وشهد الإعلان عن تواجده في الدورة التي تحمل اسم المطرب الراحل هاني شاكر، ليصبح انسحاب محمد ثروت هو ثاني مفاجآت الدورة المنتظرة، بعد أن شهد الجدول غياب علي الحجار لأول مرة عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.