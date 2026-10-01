نتنياهو: من السابق لأوانه تحديد من يقف وراء واقعة طائرة فلاي دبي

خبرني - في تعليق جديد على واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراءها.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شون هانيتي على "فوكس نيوز" الأربعاء أن إسرائيل "ربما" تشارك في التحقيقات.



جاء تعليقه رداً على سؤال حول ما إذا كان هناك مؤشر على ضلوع إيران في الواقعة.

"حاول إسقاط الطائرة"

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد نتنياهو بأن طياراً على متن رحلة فلاي دبي حاول إسقاط الطائرة التي كانت تقل 174 راكباً.

إذ قال في شريط مصوّر إن أحد الطيارين "طعن زميله وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة بمن فيها"، بينما كانت تقترب من إسرائيل.

فيما أشاد بالطيار الهندي سميت ماتشار الذي أُصيب خلال مواجهة مع مساعده على متن الرحلة، وكذلك بركاب الطائرة، معتبراً أنهم حالوا دون وقوع كارثة.

"محاولة إرهابية"

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحادث كان "محاولة إرهابية"، مضيفاً أن "المعلومات الأولية المتوافرة تشير إلى أن هدف المهاجم كان إسقاط الطائرة بجميع ركابها".

كما زعم كاتس أن "العملية لم تُحبط إلا بفضل شجاعة عدد من الركاب الإسرائيليين" الذين اقتحموا قمرة القيادة وتمكنوا من التغلب على الشخص الذي وصفه بـ"الإرهابي"، قبل إعادة السيطرة على الطائرة إلى طاقم طيران إضافي كان موجوداً على متنها.

"إما إرهابياً أو مختلاً"

من جهته، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية وجود 4 مواطنين أميركيين على متن الرحلة.

فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث "مطولاً" إلى نتنياهو بشأن الحادثة، وقال: "يبدو أن مساعد الطيار كان إما إرهابياً أو مختلاً، وقد طعن قائد الطائرة".

إلى ذلك، أشارت وزارة النقل الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة الطائرة.

أتت التصريحات الإسرائيلية تزامناً مع مغادرة ركاب الرحلة على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب، بحسب ما أفادت فرانس برس، في حين ذكرت مصادر أمنية أن السعودية رفضت السماح باستقبال طائرة إسرائيلية قبل مغادرة الركاب على رحلة أخرى لفلاي دبي، وفق رويترز.

الشركة توضح

في المقابل، أصدرت شركة فلاي دبي توضيحاً لما جرى، قائلة إن "مشادة" وقعت داخل قمرة قيادة الرحلة FZ1073 المتجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي، مؤكدة أن طاقم الرحلة تمكن من تأمين الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك شمال غربي السعودية.

وقالت الشركة إن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، وإنه جرى التأكد من سلامتهم عقب الهبوط، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة وضمان استكمال الرحلة وفق المتطلبات التشغيلية المعتمدة.

كما أوضحت أن طاقم الطائرة تعامل مع الموقف وفق بروتوكولات السلامة المعمول بها، وتمكن من تنفيذ تحويل المسار والهبوط الآمن في مطار تبوك دون تعرض الركاب لأي أذى.

لكن فلاي دبي شددت على أنه "من السابق لأوانه تحديد أسباب الواقعة أو دوافعها"، موضحة أن "ملابساتها لا تزال غير معروفة بشكل كامل وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، مع تأكيد تعاونها الكامل مع التحقيقات للكشف عن تفاصيل الحادث وأسبابه".

يشار إلى أن مطار تبوك كان تلقى نداء استغاثة من رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" عند الساعة 8.44 صباحاً، بهدف تنفيذ هبوط اضطراري، ما استدعى تفعيل إجراءات الطوارئ والتأهب للتعامل مع الحالة وضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم. وأكد لاحقاً أن طائرة بديلة حملت الركاب إلى وجهتهم النهائية.

فيما أعلن متحدث باسم مكتب نتنياهو أن الأخير أصدر تعليمات بتكثيف الإجراءات الأمنية على متن طائرات الشركات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية.