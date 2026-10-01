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الأردن على أعتاب أبرد نهاية أسبوع منذ عدة أشهر

  • 01 أكتوبر 2026
  • 06:48
الأردن على أعتاب أبرد نهاية أسبوع منذ عدة أشهر

خبرني - تشير التوقعات الجوية إلى تأثر المملكة بأجواء أكثر برودة خلال نهاية الأسبوع، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح أقل من معدلاتها المعتادة بنحو 4-6 درجات مئوية، لتكون هذه الفترة من أبرد فترات نهاية الأسبوع التي تشهدها المملكة منذ عدة أشهر.

وتكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة بوجه عام، مع ظهور السحب المتفرقة على ارتفاعات مختلفة، ويُحتمل هطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال وجنوب المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وخلال ساعات الليل، تصبح الأجواء باردة نسبيًا، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع استمرار ظهور السحب المتفرقة، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاهات.

ومن المتوقع أن تكون الفروقات الحرارية واضحة مقارنة بالفترة السابقة، مع شعور أكبر بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر مما يستوجب ارتداء ملابس دافئة.

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