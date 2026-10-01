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أسرة البشير تناشد البرهان لعلاجه خارج السودان

  • 01 أكتوبر 2026
  • 04:03
أسرة البشير تناشد البرهان لعلاجه خارج السودان
الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير داخل قفص الاتهام خلال جلسة الحكم بإدانته بتهم فساد في 2019

خبرني  - قالت أسرة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إن حاجته إلى العلاج خارج البلاد أصبحت "ماسة وعاجلة"، مؤكدة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بالموافقة على سفره للعلاج.

وأوضحت الأسرة، في بيان، أن تأكيدها الحاجة الملحة للعلاج في الخارج يستند إلى التقارير الطبية وتطورات حالته الصحية، مشددة على ضرورة عدم تأخيره أكثر من ذلك.

ونفت صحة ما يرد على لسان بعض الأشخاص أو عبر بعض المنصات بشأن صدور موافقة على سفره للعلاج، وقالت إنه لم يبلغها أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

 

مناشدة للبرهان

وجددت الأسرة مناشدتها لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، راجية الاستجابة لها والنظر إليها في سياق الظرف الصحي والإنساني الذي يمر به البشير.

وقالت إنها ظلت، طوال الفترة الماضية، تناشد القيادة العليا في البلاد إطلاق سراحه وإنهاء "رحلة الحبس التي تدخل عامها الثامن"، لكن هذه المناشدات لم تحظ، حتى صدور البيان، بأي استجابة رسمية.

وعزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

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