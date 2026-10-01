سفارة الهند لدى السعودية: حالة قائد طائرة فلاي دبي المطعون مستقرة

خبرني - أعلنت السفارة الهندية في الرياض، الأربعاء، أن حالة الطيار الهندي سميت ماتشهار مستقرة، بعد طعنه على متن رحلة لـ"فلاي دبي" من دبي إلى تل أبيب هبطت اضطراريا في تبوك.

وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان: "تتابع سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة الحالة الصحية لسميت ماتشهار، الطيار الهندي الشجاع على متن رحلة فلاي دبي، الذي نفذ اليوم هبوطا اضطراريا في مدينة تبوك. وقد نُقل إلى مستشفى تبوك شمال غربي المملكة العربية السعودية، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة".

وأضافت السفارة: "ما زلنا ننتظر معلومات كاملة عن حالته الصحية، غير أن التقارير تشير إلى أنها مستقرة. ونأمل أن يتعافى من إصاباته في أقرب وقت ممكن".

وكانت صحيفة «هندوستان تايمز» قد ذكرت في وقت سابق أن ماتشهار كان قائد الطائرة على متن الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب. وأوضحت الصحيفة أن مساعد الطيار طعنه بسكين خلال الرحلة، ما اضطر الطائرة إلى الهبوط اضطراريا في أحد مطارات السعودية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أحد الطيارين طعن الآخر وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة، مضيفا أن السلطات السعودية تستجوب مساعد الطيار بعد اعتقاله. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي أن مساعد الطيار يحمل الجنسية العُمانية.

في المقابل، ذكرت "فلاي دبي" أن أفرادا من طاقمها كانوا مسافرين على متن الرحلة أمنوا الطائرة وحولوا مسارها وهبطوا بها بسلام في مطار تبوك. وأفادت الشركة بأن دوافع الحادث لا تزال مجهولة وقيد التحقيق الرسمي. وأعلن مطار تبوك أن الطيار ومساعده نقلا إلى المستشفى مصابَين.

وقال نتنياهو إن الطيار المطعون فتح باب قمرة القيادة، ما مكن الركاب وأفراد الطاقم من السيطرة على المهاجم. وفي وقت لاحق، هبطت في مطار بن غوريون قرب تل أبيب رحلة بديلة سيرتها "فلاي دبي".

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، يعود سبب الحادث إلى شجار نشب بين الطيارين. ونقلت قناة «i24News» الإسرائيلية عن شهود عيان أن أحدهما أُصيب بطعنة سكين.

ووفقا لموقع «واي نت» الإسرائيلي، تعكف أجهزة إنفاذ القانون على التحقق من جميع المعلومات المتاحة. ومن أبرز الفرضيات المطروحة حاليا، بحسب الموقع، محاولة انتحار أحد الطيارين، ربما بدافع إرهابي.

ووفقا لملفه الشخصي على منصة "لينكدإن"، يعمل ماتشهار قائدا لطائرات "بوينغ 737" لدى "فلاي دبي" منذ يونيو 2022، والتحق بالشركة مباشرةً في منصب قائد طائرة. وقبل ذلك، أمضى 11 عاما في شركة "سبيس جت" ومقرها مومباي، حيث عمل قائدا للطائرة، ثم مدربا منذ نوفمبر 2020 يتولى تدريب الطيارين الآخرين وتقييمهم.

ويشير الملف إلى أن رصيده من ساعات الطيران يبلغ 9750 ساعة على طرازات 737-800 و737 MAX 8 و9.