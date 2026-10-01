هل سيحظى حمزة عبد الكريم بفرصته؟.. 6 بدائل أمام فليك لتعويض رافينيا

خبرني - يواجه برشلونة احتمال غياب البرازيلي رافينيا عن مواجهة خيتافي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما غادر معسكر منتخب بلاده في أستراليا بسبب وذمة في عضلة فخذه الأيمن، ليعود إلى برشلونة لاستكمال الفحوص والعلاج.

وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن استبعاد اللاعب احترازيا بعد الفحوص الأولية، على أن يخضع لفحوص جديدة لدى وصوله إلى المدينة الرياضية للنادي الكتالوني.

ويأمل برشلونة أن تكون الإصابة مجرد تورم وأن يتمكن رافينيا من اللحاق بالمباراة، خصوصا أنه بدأ الموسم بصورة لافتة، إذ سجل 14 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 8 مباريات رسمية، وكان مؤثرا في 7 منها.

وإذا لم يتعافَ أو قرر المدرب الألماني هانسي فليك عدم المخاطرة به، فإن برشلونة يملك عدة حلول لتعويضه، أبرزها:

1. غابرييل جيسوس

يأتي البرازيلي في مقدمة الخيارات، بعدما انضم إلى برشلونة قادما من أرسنال مقابل 10 ملايين يورو. وشارك في 4 من أصل 5 مباريات رسمية، جميعها بديلا، بإجمالي 39 دقيقة، لكنه نجح في تسجيل هدفين أمام راسينغ وفينورد.

2. حمزة عبد الكريم

يبرز اللاعب الشاب خيارا آخر، رغم محدودية خبرته مع الفريق الأول، إذ شارك حتى الآن بـ4 دقائق فقط.

3. أنتوني غوردون

تمنح تعددية مراكز غوردون فليك خيارا إضافيا، إذ سبق أن درس المدرب إمكانية الدفع بالجناح الإنجليزي في مركز المهاجم الصريح، خصوصا مع قدرته على التحرك والضغط من الخط الأمامي.

4. لامين جمال

قد يلجأ فليك أيضا إلى تغيير مركز لامين جمال والدفع به في العمق، وهو حل يمنحه حرية أكبر في التحرك وصناعة الخطورة أمام المرمى.

5. داني أولمو

يستطيع أولمو شغل مركز المهاجم في بعض السيناريوهات، خصوصا عندما يبحث برشلونة عن لاعب أكثر حركة وقدرة على الضغط والتحرك من دون كرة.

6. فيرمين لوبيز

يمثل فيرمين خيارا آخر في الخط الأمامي، بفضل حركته المستمرة ووصوله إلى منطقة الجزاء، رغم أنه لا يشغل مركز المهاجم الصريح بصورة طبيعية.

وتمنح مرونة تشكيلة برشلونة فليك أكثر من حل لتعويض رافينيا، سواء بالاعتماد على مهاجم صريح مثل غابرييل جيسوس، أو تغيير الأدوار بين لاعبي الخط الأمامي، إلى حين التأكد من الحالة البدنية للنجم البرازيلي.