*
الخميس: 01 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

القبض على جميع صحفيي منصة (متصدقش) الإخبارية المصرية

  • 01 أكتوبر 2026
  • 00:23
القبض على جميع صحفيي منصة متصدقش الإخبارية المصرية
أربعة من فريق تحرير المنصة الموقوف

خبرني - أوقفت السلطات المصرية ستة صحفيين هم كامل فريق تحرير منصة "متصدقش" الإخبارية المعروفة بانتقاد الحكومة، بحسب ما أعلنت المنصة وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأربعاء.

ودانت المبادرة المصرية، وهي منظمة غير حكومية، "الحملة الأمنية على منصة متصدقش الإخبارية التي انطلقت مساء الاثنين.. لتشمل ستة صحافيين حتى الآن هم جميع أعضاء فريق المنصة"، بينما يظل مكان احتجازهم غير معلوم.

وبحسب المبادرة المصرية، ألقي القبض على أربعة من الصحفيين من منازلهم في محافظات القاهرة والغربية وبورسعيد، بينما أوقف اثنان آخران "من أحد شوارع القاهرة".

وتعرّف المنصة نفسها بأنها "منصة مستقلة متخصصة في التحقق من المحتوى المصري والعربي وإنتاج تقارير وتحقيقات مفتوحة المصدر" وتحظى بأكثر من مليون متابع على فيسبوك.

وقالت "متصدقش" في بيانها إن "جميع الصحافيين المحتجزين.. يمارسون عملهم بصورة معلنة ولهم مسارات مهنية شديدة التميز في مؤسسات صحافية وإعلامية مصرية معروفة" مؤكدة أن المنصة "تقوم على إعداد المواد الصحافية والتحقق من المعلومات ونشرها وفق الأصول المهنية".

وتعمل "متصدقش" في التحقق والتدقيق الإخباري منذ عام 2018، ومن بين أحدث منشوراتها تدقيق في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية المصري عن أعداد اللاجئين في مصر وأخرى تشير إلى انتشار المحسوبية في حركة تعيينات النيابة العامة.

وبحسب المبادرة المصرية، بلغ عدد الصحفيين الموقوفين على خلفية تأدية عملهم في مصر 26 صحفيا.

وفي الآونة الأخيرة، شملت حملة واسعة سجن مستخدمين لتطبيق "ديسكورد" وصنّاع محتوى عبر الإنترنت وكوميديين ومعلّقين.

وتقول منظمات حقوقية إن مصر تحتجز أعدادا كبيرة من المعارضين وسجناء الرأي، وهو ما تنفيه السلطات التي تؤكد أن هؤلاء موقوفون لأسباب جنائية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نتنياهو: تصرفات الطيار الهندي بطائرة فلاي دبي أنقذت 174 روحا
نتنياهو: تصرفات الطيار الهندي بطائرة فلاي دبي أنقذت 174 روحا
  • 2026-09-30 23:57
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية محيط قرية بريف القنيطرة بسورية
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية محيط قرية بريف القنيطرة بسورية
  • 2026-09-30 23:44
7 قتلى في هجوم على حافلة في وسط سورية
7 قتلى في هجوم على حافلة في وسط سورية
  • 2026-09-30 23:11
انفجار خط غاز يخرج 3 محطات كهرباء سورية عن الخدمة
انفجار خط غاز يخرج 3 محطات كهرباء سورية عن الخدمة
  • 2026-09-30 22:43
إسبانيا وفرنسا تبديان ترحيبهما بفكرة عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي
إسبانيا وفرنسا تبديان ترحيبهما بفكرة عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي
  • 2026-09-30 22:14
روسيا: سنرد بالنووي إذا حوصرت كالينينغراد
روسيا: سنرد بالنووي إذا حوصرت كالينينغراد
  • 2026-09-30 22:13