القبض على جميع صحفيي منصة (متصدقش) الإخبارية المصرية

خبرني - أوقفت السلطات المصرية ستة صحفيين هم كامل فريق تحرير منصة "متصدقش" الإخبارية المعروفة بانتقاد الحكومة، بحسب ما أعلنت المنصة وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأربعاء.

ودانت المبادرة المصرية، وهي منظمة غير حكومية، "الحملة الأمنية على منصة متصدقش الإخبارية التي انطلقت مساء الاثنين.. لتشمل ستة صحافيين حتى الآن هم جميع أعضاء فريق المنصة"، بينما يظل مكان احتجازهم غير معلوم.

وبحسب المبادرة المصرية، ألقي القبض على أربعة من الصحفيين من منازلهم في محافظات القاهرة والغربية وبورسعيد، بينما أوقف اثنان آخران "من أحد شوارع القاهرة".

وتعرّف المنصة نفسها بأنها "منصة مستقلة متخصصة في التحقق من المحتوى المصري والعربي وإنتاج تقارير وتحقيقات مفتوحة المصدر" وتحظى بأكثر من مليون متابع على فيسبوك.

وقالت "متصدقش" في بيانها إن "جميع الصحافيين المحتجزين.. يمارسون عملهم بصورة معلنة ولهم مسارات مهنية شديدة التميز في مؤسسات صحافية وإعلامية مصرية معروفة" مؤكدة أن المنصة "تقوم على إعداد المواد الصحافية والتحقق من المعلومات ونشرها وفق الأصول المهنية".

وتعمل "متصدقش" في التحقق والتدقيق الإخباري منذ عام 2018، ومن بين أحدث منشوراتها تدقيق في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية المصري عن أعداد اللاجئين في مصر وأخرى تشير إلى انتشار المحسوبية في حركة تعيينات النيابة العامة.

وبحسب المبادرة المصرية، بلغ عدد الصحفيين الموقوفين على خلفية تأدية عملهم في مصر 26 صحفيا.

وفي الآونة الأخيرة، شملت حملة واسعة سجن مستخدمين لتطبيق "ديسكورد" وصنّاع محتوى عبر الإنترنت وكوميديين ومعلّقين.

وتقول منظمات حقوقية إن مصر تحتجز أعدادا كبيرة من المعارضين وسجناء الرأي، وهو ما تنفيه السلطات التي تؤكد أن هؤلاء موقوفون لأسباب جنائية.