نتنياهو: تصرفات الطيار الهندي بطائرة فلاي دبي أنقذت 174 روحا

خبرني - أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالطيار الهندي سميت ماتششار، الذي أصيب بجروح خطيرة بعدما تعرض للطعن خلال رحلة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب، قائلا؛ إن شجاعته حالت دون وقوع كارثة جوية وأنقذت حياة 174 شخصا، بينهم إسرائيليون ومواطنون من دول أخرى.

وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس إن الطيار، رغم تعرضه للطعن وإصابته بجرح خطير، قاوم وحال دون وقوع "كارثة جوية مروعة"، مشيدا بما وصفه بشجاعته الاستثنائية.

وأضاف أن مساعد الطيار المشتبه به حاول إسقاط الطائرة، قبل أن يتدخل ركاب وأفراد من الطاقم للسيطرة على الوضع، فيما تمكن الطاقم من تحويل مسار الطائرة والهبوط بها بأمان في مدينة تبوك السعودية.

وكانت رحلة فلاي دبي FZ1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون، قد تعرضت لحادث داخل قمرة القيادة، ما أدى إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في مطار تبوك.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية إن الحادث تمت السيطرة عليه، مشيرة إلى إصابة بعض أفراد طاقم الطائرة ونقلهم إلى المستشفى في السعودية، فيما تواصل فرق التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مراجعة الجوانب التشغيلية والأمنية للواقعة.

ودعت الهيئة إلى عدم تداول معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق، مؤكدة أن النتائج ستعلن لاحقا.

من جهتها، قالت فلاي دبي إن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة، وإن أحد أفراد طاقم طيارين مناوبا كان مسافرا على متن الرحلة تمكن من تأمين الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بأمان في تبوك.

وأكدت الشركة سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم، موضحة أن أسباب الواقعة ودوافعها ما تزال غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي، وداعية إلى تجنب التكهنات إلى حين استكمال التحقيق.

ونقلت تقارير إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن مساعد الطيار المشتبه به خضع للاستجواب لدى السلطات السعودية، وأنه لم تظهر حتى الآن أدلة تشير إلى ضلوع منظمة إرهابية أو دولة في الواقعة، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن المهاجم تصرف بمفرده.

وفي المقابل، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الواقعة بأنها "محاولة هجوم إرهابي"، فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "إرهابيا" حاول إسقاط الطائرة وقتل الإسرائيليين على متنها.

ونقلت تقارير إسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع اتهامه إيران بالوقوف وراء الواقعة، من دون إعلان أدلة علنية تثبت هذا الاتهام.

وقال وزير العدل الأميركي تود بلانش إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع إسرائيل ونظرائها في الخارج بشأن الحادث، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في إسرائيل وأماكن أخرى، ومؤكدا أنه لا يريد التكهن بملابساته في ظل استمرار التحقيق.

من جهته، قال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين إن التحقيق في الحادث مستمر، وإن السلطات تلقت تقارير متضاربة بشأن ما جرى، مؤكدا عدم وجود تهديدات موثوقة حاليا ضد الولايات المتحدة مرتبطة بالواقعة.

وأرسلت فلاي دبي طائرتين بديلتين إلى السعودية لنقل الركاب والطاقم، وغادر الركاب مطار تبوك إلى وجهتهم النهائية، فيما هبطت طائرة بديلة في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وقالت وزارة النقل الإسرائيلية إن تحقيقا مشتركا مع المؤسسة الأمنية يجري بشأن الواقعة، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بتشديد الإجراءات الأمنية على شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية، وتعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل إلى حين استكمال التحقيق.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلة إطلاق إشارات استغاثة بعد تغيير مسار الطائرة فوق الأردن باتجاه السعودية، فيما لا تزال ملابسات الحادث ودوافعه قيد التحقيق.

