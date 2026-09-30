الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية محيط قرية بريف القنيطرة بسورية

خبرني - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي بأربع قذائف مدفعية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت "سانا"، إن القذائف سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية، من دون وقوع إصابات.

وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في الثامن والعشرين من أيلول الحالي محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بأربع قذائف مدفعية سقطت في تلة الحمرية، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.

وأوضحت أن الحكومة السورية تطالب باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.