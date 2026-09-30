خليجي 27.. السعودية وعُمان والإمارات وقطر تكمل مشوار التنافس بعد دور أول شهد حادثة نادرة

خبرني - مع نهاية الدور الأول لبطولة كأس الخليج "خليجي 27" التي تُقام في جدة في السعودية، تمكنت منتخبات السعودية وعُمان والإمارات وقطر من التأهل لدور نصف النهائي.

وغادر المنتخب البحريني حامل اللقب البطولة من الدور الأول، إلى جانب منتخبات اليمن والعراق، وكذلك الكويت الأكثر تتويجاً بالبطولة.

وشهد الدور الأول منافسة شديدة بين العُمانيين والعراقيين تجاوزت حدود الملعب ووصلت إلى أحد فنادق مدينة جدة، للحصول على البطاقة الثانية المؤهلة في المجموعة الأولى التي حُسمت بالقرعة.

وفي دور نصف النهائي، يواجه "الأخضر" السعودي "العنابي" القطري، فيما يلعب "الأبيض" الإماراتي مع منتخب "سامبا الخليج" العُماني.

ويتصدر المهاجم العُماني ناصر الرواحي قائمة هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف.

المجموعة الأولى، تأهل سعودي عُماني وحادثة نادرة



حقق المنتخب السعودي المضيف العلامة الكاملة في المجموعة الأولى ضمن كأس الخليج، بعد الفوز على الفوز على الكويت بهدف وحيد، وعُمان بثلاثية نظيفة، وأخيرا العراق بهدفين دون رد.

ورفعت السعودية رصيدها إلى 9 نقاط في الصدارة، مقابل 4 نقاط لكل من عمان الفائزة على الكويت 3-1، والعراق، فيما أنهت الكويت مشاركتها من دون نقاط.

وقال المدرب اليوناني للسعودية يورغوس دونيس بعد اللقاء في المؤتمر الصحافي إن "التركيز يمثل أحد أهم مطالب الجهاز الفني منذ بداية البطولة سواء في تنفيذ التعليمات التكتيكية أو الالتزام بالقواعد داخل الملعب وخارجه".

وتابع أن "العمل لا يتوقف عند مباراة واحدة وإنما يستهدف بناء فريق منتظم يحظى بثقة الجماهير بصورة مستمرة".

وبلغت عُمان نصف نهائي البطولة، بعدما أهّلتها القرعة التي أجرتها لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الثلاثاء، على حساب العراق بعد تعادلهما في كافة الأرقام ضمن المجموعة الأولى.

ففي الجولة الأخيرة من الدور الأول خسر المنتخب العراقي خسر أمام نظيره السعودي 0-2، فيما فاز المنتخب العُماني على نظيره الكويتي 3-1.

ومع انتهاء المباراة الثانية، احتفل لاعبو عُمان بالتأهل إلى نصف النهائي، معتقدين أنهم خطفوا بطاقة التأهل، لكن الواقع كانت التعادل في كافة العوامل المرجحة، لتتأجّل أفراحهم لإجراء قرعة لتحديد المتأهل بينهم والمنتخب العراقي.

وتساوى المنتخبان بعد نهاية مباراتيهما في نتيجة المواجهة المباشرة (1-1) وفارق الأهداف كما في اللعب النظيف، ما دفع اللجنة المنظمة إلى إجراء قرعة بعد نحو ساعتين لتحديد المتأهل.

قال خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لوسائل الإعلام بعد إجراء القرعة "اجتمعت اللجنة المنظمة وفحصت النتائج وشرحنا لممثلي المنتخبين العراقي والعماني آلية القرعة".

المجموعة الثانية، تأهل إماراتي قطري وفوز يمني عريض

ضمن منتخبا الإمارات وقطر الصعود إلى دور نصف النهائي قبل الجولة الثالثة من الدور الأول التي شهدت مواجهة مباشرة بينهما.

وتعادل المنتخبان القطري والإماراتي بهدف لمثله، لتحتل الإمارات صدارة المجموعة متبوعة بقطر.

وقبل الجولة الثالثة شدد المدرب الكرواتي للإمارات زلاتكو داليتش على أن "هدفنا واضح هو الفوز وإنهاء دور المجموعات في الصدارة".

وقدمت الإمارات أداء لافتاً في أول مباراتين بعد الفوز على اليمن 4-0 والبحرين 3-0.

ويأمل "الأبيض" الإماراتي في الفوز باللقب الخليجي الثاني في تاريخه.

من جهتها، فازت قطر في أول جولتين على البحرين بهدفين نظيفين ثم عانت للتغلب على اليمن 1-0 في الجولة الثانية.

أما اليمن فحققت فوزا كبيراً على حساب البحرين بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليحتل المنتخب اليمني المركز الثالث ثم البحرين في المركز الرابع.