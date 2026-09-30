خبرني - أعلنت إيران، الأربعاء، أنها تسلمت الرد الأمريكي على مقترح قدمته لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أيام من إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رفض الخطة، فيما استمرت الهجمات على السفن العابرة للمضيق.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن وزير الخارجية عباس عراقجي عرض خلال اجتماع للحكومة الرد الأمريكي على الرئيس مسعود بيزشكيان.

وكانت إيران قد قدمت الأسبوع الماضي مقترحاً ينص على اتخاذ خطوات متبادلة خلال سبعة أيام، تشمل رفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية مقابل إعادة طهران فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وقال ترامب الأحد إنه رفض المقترح الإيراني، لكن عراقجي قال حينها إن طهران لم تتلق رداً رسمياً.

ونقلت رويترز عن مسؤول مطلع على المحادثات قوله إن وسطاء قطريين أطلعوا عراقجي على الرد الأمريكي، الثلاثاء، خلال توقفه في الدوحة في طريق عودته من نيويورك.



وأضاف المسؤول أن الجانبين متفقان إلى حد كبير على الخطوات المطلوبة، لكن الخلاف لا يزال قائماً بشأن ترتيب تنفيذها.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد استأنفت الأسبوع الماضي محادثات غير مباشرة عبر وسطاء قطريين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول محادثات من هذا النوع منذ انهيار وقف إطلاق النار السابق.

وتطالب إيران، من بين شروطها، بإنهاء الحصار البحري الأمريكي، ورفع العقوبات عن قطاعها النفطي، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج، إلى جانب وقف لإطلاق النار في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.



ويظل مضيق هرمز أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، إذ تسعى طهران إلى أن يتضمن أي اتفاق ترتيبات تمنحها السيطرة على حركة العبور فيه، بحسب رويترز.

وفي تطور ميداني متزامن، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ثلاث سفن تعرضت، الثلاثاء، للإصابة بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز، بينها ناقلة نفط وسفينتا صهريج.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن القوات الإيرانية تستهدف سفناً صغيرة تحاول عبور المضيق، مضيفاً أن طهران تمنع السفن التي تحاول المرور من دون التنسيق معها.

وكان نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب، لكن حركة الشحن والطاقة عبر الممر البحري تراجعت بصورة كبيرة منذ بدء القتال.

وفي المقابل، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، وفرضت عقوبات على شركات الطيران الإيرانية، محذّرة الشركات الأجنبية من تقديم مساعدات لها.



ترامب: إيران "دولة مدمرة الآن" وأمور ستتحقق قريباً في طهران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران أصبحت "دولة مدمرة الآن"، مضيفاً أن "أموراً ستتحقق قريباً" في طهران.

وخلال كلمة في البيت الأبيض، قال ترامب إن الولايات المتحدة قضت، بحسب قوله، على القوات البحرية والجوية الإيرانية، وإنها باتت تتمتع بـ"سيطرة شبه كاملة" على مضيق هرمز.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج كميات كبيرة من النفط عبر المضيق، واصفاً تلك الكميات بأنها غير مسبوقة في تاريخ المضيق، وفق تقديره.

ترامب: "إيران ستستسلم"



وفي تصريحات للصحفيين الثلاثاء، قال ترامب إنه لا يعلم إن كانت إيران ستستسلم قريباً، لكنه أكد أنها "ستستسلم في النهاية"، معتبراً أن طهران لا تبلي بلاءً حسناً في الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين: "لا أعرف إن كانوا سيستسلمون بعد، لكنهم سيستسلمون"، مشيراً إلى أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية المتواصلة أضعفت موقف إيران.



وتأتي تصريحات ترامب في وقتٍ تقول واشنطن إن العقوبات والحصار الأمريكيين استهدفا المصدر الرئيسي للإيرادات الإيرانية المتمثل في صادرات النفط، بينما زادت كلفة الحرب من الأعباء الاقتصادية على الإيرانيين.

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن بلاده "لن ترضخ أبداً للضغوط الأمريكية".

وكرر ترامب موقفه بأن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي، وقال إن الحرب ستنتهي قريباً.