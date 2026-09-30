فلاي دبي تعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل بعد واقعة قمرة القيادة

خبرني - علقت شركة "فلاي دبي"، الأربعاء، رحلاتها مؤقتا من وإلى إسرائيل في ظل استمرار التحقيق في الواقعة التي شهدتها رحلة متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الدولي.

وأوضحت الشركة أن هذا التعليق المؤقت سيتيح للسلطات المعنية مواصلة عملها وتحديد كافة الحقائق المتعلقة بالواقعة.

وأشار الشركة إلى انها تواصل التنسيق الوثيق مع السلطات الحكومية والجهات التنظيمية والأطراف المعنية في المطار، لافتة إلى أنها ستقوم بمراجعة قرار تعليق الرحلات عند توفر المزيد من المعلومات.

وكانت رحلة فلاي دبي FZ1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون، تعرضت لحادث داخل قمرة القيادة، ما أدى إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في مطار تبوك بالسعودية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية إن الحادث تمت السيطرة عليه، مشيرة إلى إصابة بعض أفراد طاقم الطائرة ونقلهم إلى المستشفى في السعودية.

وبينت "فلاي دبي" أ مشادة وقعت داخل قمرة القيادة، وإن أحد أفراد طاقم طيارين مناوبا كان مسافرا على متن الرحلة تمكن من تأمين الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بأمان في تبوك.

وأكدت الشركة سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم، موضحة أن أسباب الواقعة ودوافعها ما تزال غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي، وداعية إلى تجنب التكهنات إلى حين استكمال التحقيق.