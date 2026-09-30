النفط يصعد وسط جمود المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

خبرني - ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار عند التسوية، الأربعاء، وحققت مكاسب شهرية كبيرة، وذلك في ظل جمود المحادثات الأميركية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب وشح المعروض في سوق الوقود الأميركية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني، التي ينتهي أجلها اليوم، 91 سنتا، أو 0.9%، إلى 103.50 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد عقد برنت تسليم كانون الأول الأكثر تداولا 1.86 دولار أو 1.9% إلى 98.03 دولار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار، بما يعادل 1.2%، إلى 90.42 دولار للبرميل.

وحقق خام برنت مكاسب شهرية بنحو 14%، وهو أكبر ارتفاع منذ تموز، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا يقارب 5%.

وقالت قطر الثلاثاء إنها تأمل في أن تؤدي جهود الوساطة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة إلى تحقيق انفراجة.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفى تقارير لموقع أكسيوس وشبكة سي.إن.إن نقلت عن مسؤولين أميركيين، دون ذكر أسمائهم، أنه مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة مقابل خطوات "ملموسة" من طهران بشأن برنامجها النووي.

واستأنفت السعودية الثلاثاء عمليات تحميل ناقلات النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب.

وذكر جولدمان ساكس في مذكرة أصدرها الثلاثاء أن تقديراته تشير إلى أن صادرات النفط الخليجية تعافت إلى 23.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى يتماشى مع متوسط ​​عام 2025، بعدما زادت الصادرات للضعف في أيلول.

وقال بنك جيه.بي مورجان إن متوسط ​إجمالي صادرات النفط على مدى 10 أيام استقر عند 20.5 مليون برميل يوميا خلال الأيام الخمسة الماضية، أي ما يعادل 89% من مستويات عام 2025.