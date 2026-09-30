الأردن.. عمومية اتحاد الكرة تحدد 3 تشرين الثاني موعدا لانتخاب مجلس الإدارة

خبرني - عقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، مساء اليوم الأربعاء 30 أيلول، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني للعام 2026.

واستهل سمو الأمير علي بن الحسين الاجتماع بالترحيب بأعضاء الهيئة العامة، مجددا اعتزازه وتقديره بالأندية، التي تشكل الركيزة الأساسية لمنظومة كرة القدم الأردنية، وتسهم بدور محوري في تطوير اللعبة والارتقاء بها.

كما رحّب سموه بتعيين السيدة فرح البدارنة أمينا عاما بالإنابة للاتحاد، مشيدا بخبرتها ومسيرتها الطويلة في خدمة كرة القدم الأردنية، والتي راكمت خبرات واسعة من خلال عملها في الاتحاد، مؤكدا ثقته بقدرتها على مواصلة العمل المؤسسي وتعزيز مسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، تم الموافقة على طلبات انتساب الأعضاء ضمن فئة "المستقلون" إلى جانب اعتماد تشكيل الهيئة العامة للاتحاد.

كما جرى خلال الاجتماع التذكير بقرار الهيئة العامة الصادر خلال اجتماعها السابق رقم (1/2026)، المنعقد بتاريخ 9/4/2026، والمتضمن انتخاب لجنتي الانتخاب واستئناف الانتخاب، إلى جانب الأعضاء الاحتياطيين للجنتين، لتتولى هذه اللجان الإشراف على انتخابات مجلس الإدارة الجديد، التي ستُجرى خلال اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في 3 تشرين الثاني المقبل.