ليس مجرد ضغط نفسي.. كيف يؤثر الإجهاد المزمن على الذاكرة؟

خبرني - أظهرت دراسة شملت نحو 3900 بالغ سليم تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر ولا يعانون الخرف، أن النساء اللواتي يتعرضن لمستويات أعلى من الإجهاد المستمر سجّلن تراجعًا أشد في الانتباه واللغة مقارنة بالرجال.

وقال الباحثون إنه ليس من الواضح بعد سبب ذلك، ولا ما إذا كان الفارق مرتبطًا بعوامل بيولوجية، كالهرمونات، أو بعوامل اجتماعية، كالأدوار الاجتماعية المرتبطة بالجنس، بحسب تقرير نشره "Health Day



الدعم الاجتماعي

وخلصت الدراسة إلى أن الدعم الاجتماعي الأقوى ارتبط بتراجع أقل في الانتباه. وأفاد المشاركون بتعرضهم لضغوط طويلة الأمد ناجمة عن المال والعمل والصحة والعلاقات ورعاية الآخرين، إلى جانب درجة الدعم الذي يشعرون به. ثم خضعت مهاراتهم الذهنية للاختبار كل عامين تقريبًا.

دراسة رصدية

ونظرًا إلى أن الدراسة رصدية، فإنها لا تستطيع إثبات وجود علاقة سببية. ومع ذلك يرى الباحثون أن النتائج تسلّط الضوء على عوامل قد تكون مهمة في شيخوخة الدماغ الصحية.

وقالت ميشيل ميلكي، المشاركة في إعداد الدراسة وأستاذة الوبائيات والوقاية في كلية الطب بجامعة ويك فورست في وينستون سالم بولاية نورث كارولاينا: "العلاقات الاجتماعية والإجهاد جزءان من الحياة اليومية قد يكون تغييرهما ممكنًا".

الحفاظ على الوظائف الإدراكية

ويعتزم الباحثون بعد ذلك بحث ما إذا كان خفض الإجهاد أو تعزيز شبكات الدعم ذات المعنى يساعد على الحفاظ على الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر، كما يريدون فهم تأثير هذه العوامل في خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف المرتبط به.