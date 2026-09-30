خروج 3 محطات توليد كهرباء عن الخدمة إثر انفجار خط أنابيب غاز في سوريا

خبرني - أعلنت الشركة السورية للكهرباء، الأربعاء، خروج 3 محطات توليد غاز عن الخدمة نتيجة انفجار وقع على خط الغاز في محطة تشرين.

وقالت الشركة، في بيان، إن محطات دير علي والناصرية وتشرين خرجت عن الخدمة نتيجة انفجار وقع على خط الغاز في المحطة ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات.

وأضافت الشركة أن الحريق الناجم عن الانفجار ما زال مستمرا فيما تتابع الفرق المختصة التعامل مع الحادث.

وأوضحت أن خروج هذه المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن فرق الدفاع المدني وصلت لمكان الانفجار.