التلفزيون الأردني يطلق (تحدي العائلات) في رمضان 2027

خبرني - تستعد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لإنتاج النسخة المحلية من البرنامج العالمي ( تحدي العائلات - Family Feud – أقوى عيلة) ، تمهيداً لعرض حلقاته الأولى خلال شهر رمضان المبارك 2027، في تجربة ترفيهية جديدة تراهن على حضور العائلة الأردنية وتفاعلها.

وأكدت المؤسسة أن إطلاق برنامج ( تحدي العائلات- اقوى عيلة ) يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتطوير منظومتها البرامجية، وتوسيع حضور المحتوى الترفيهي الهادف، بما يواكب تطورات صناعة الإعلام التلفزيوني وبما يستجيب لاهتمامات الجمهور واحتياجاته، وأوضحت المؤسسة أنها تتجه إلى الاستفادة من القوالب والتجارب التلفزيونية العالمية الناجحة، ليس من خلال نقلها بصورتها الأصلية، وإنما عبر توطينها وإعادة صياغتها بما ينسجم مع الثقافة الأردنية وقيم المجتمع وخصوصيته، بما يحقق المعادلة بين الاستفادة من الخبرة العالمية والحفاظ على الطابع الأردني للمحتوى.

وأشارت المؤسسة إلى أن تطوير المحتوى البرامجي يمثل محوراً أساسياً في مسار التحديث الذي تنتهجه، مؤكدة أن التلفزيون الأردني يعمل على بناء خريطة برامجية أكثر تنوعاً، تستقطب الجمهور بمختلف فئاته، وتجمع بين جودة المحتوى وجاذبية الشكل، مع الالتزام برسالتها ودورها الإعلامي الوطني.

يُعد «تحدي العائلات» واحداً من أشهر البرامج الترفيهية وأكثرها استمرارية ونجاحاً حول العالم، إذ انطلقت نسخته الأولى عام 1976، وأُنتجت منه نسخ في أكثر من 80 دولة .ويأتي إطلاق النسخة الأردنية ضمن توجه المؤسسة إلى تقديم محتوى ترفيهي عائلي مبتكر يجمع بين المتعة والتفاعل والمنافسة، ويعزز حضور الشاشة الوطنية في المشاهدة العائلية، من خلال إنتاج محلي بمعايير عالمية وبمشاركة واسعة من الكفاءات والمواهب الأردنية.

وتقوم فكرة البرنامج على مواجهة حماسية بين عائلتين، تتنافسان وجهاً لوجه لتخمين الإجابات الأكثر شيوعاً عن أسئلة أُعدّت استناداً إلى استطلاعات رأي أُجريت على عينة من الجمهور في الأردن، التشويق والمرح والتفاعل مع الجمهور.

وتتولى شركة «فريمانتل» التوزيع العالمي للصيغة، بما تمتلكه من خبرة واسعة في ابتكار وإنتاج وتوزيع البرامج الترفيهية في 28 سوقًا تعمل فيها.

فيما تتولى شركة «إنفنتي برودكشنز» الأردنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني إنتاج النسخة المحلية، مستندة إلى خبراتها العربية والعالمية في مجال الإنتاج التلفزيوني، وستكون النسخة الأردنية من (تحدي العائلات) من تقديم الإعلامي محمد الوكيل، في أولى تجاربه لتقديم هذا البرنامج العالمي، فيما سيجري تصوير الحلقات بحضور الجمهور داخل الاستوديو، بما يعزز التفاعل المباشر ويمنح المشاهدين تجربة ترفيهية نابضة بالحيوية.

الإنتاج ينطلق نهاية أيلول

وأعلنت المؤسسة أن عمليات إنتاج البرنامج ستنطلق نهاية أيلول الجاري في استوديوهات أوليف وود، على أن يبدأ عرض حلقاته الأولى خلال شهر رمضان المبارك 2027، وأضافت أن البرنامج سيواصل عرضه بعد شهر رمضان، ليصبح محطة أساسية للمشاهدة العائلية عبر شاشة التلفزيون الأردني ومنصات المؤسسة المختلفة، بما فيها قناة المؤسسة على منصة يوتيوب، مؤكدة أن هذا التوجه يهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي مستمر يحظى باهتمام الجمهور الأردني.

وأشارت المؤسسة إلى أن الإنتاج سيُنفذ وفق معايير عالمية، وبأيدي الكفاءات والمواهب الأردنية، مبينة أن العمل سيوفر فرصاً لنحو 100 من الكوادر الفنية واللوجستية والإبداعية، في خطوة تعكس قدرة الصناعة التلفزيونية الأردنية على تنفيذ إنتاجات ترفيهية واسعة النطاق.

المشاركة مفتوحة للعائلات الأردنية

وأكدت المؤسسة أن باب المشاركة في البرنامج سيكون مفتوحاً أمام العائلات الأردنية من مختلف محافظات المملكة، داعية العائلات الراغبة في خوض المنافسة إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لهذه الغاية.

وأوضحت أن شروط المشاركة تتضمن تشكيل فريق من أربعة أفراد، تزيد أعمارهم على 18 عاماً، وتربطهم علاقة عائلية، على أن تتاح للعائلات المؤهلة فرصة التنافس في حلقات البرنامج والفوز بالجوائز المخصصة.

ويشكل إطلاق ( تحدي العائلات- اقوى عيلة ) إضافة جديدة إلى خارطة البرامج الترفيهية على شاشة التلفزيون الأردني، في تجربة تجمع العائلة الأردنية حول أسئلة من واقع حياتها واهتماماتها، وتقدم محتوى محلياً بروح عالمية، يعكس فسيفساء التنوع الاجتماعي والثقافي في المملكة ويمنح الجمهور مساحة للمشاركة والمرح والتنافس.