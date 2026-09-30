أصوات طقطقة.. مستخدمو آيفون 18 برو يشكون من مشكلة صوتية غريبة

خبرني - بدأ مستخدمو هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس في الإبلاغ عن مشكلة صوتية غريبة تتمثل في صدور أصوات طقطقة ونقرات وفرقعات من السماعات أثناء تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك إجراء المكالمات، وتلقي الإشعارات، وتصفح المواقع، وتغيير سطوع الشاشة.

وبحسب شكاوى المستخدمين، لا تزال المشكلة موجودة حتى بعد تثبيت تحديث iOS 27.0.1، ما يجعل السبب الحقيقي لها غير واضح حتى الآن، سواء كان مرتبطًا بخلل برمجي في نظام التشغيل أو بمشكلة في مكونات الهاتف نفسها.

مشكلة غامضة في سماعات آيفون 18 برو

يصف المستخدمون الأصوات الصادرة من السماعات بأنها طقطقة خفيفة أو نقرة أو فرقعة مفاجئة، فيما أشار آخرون إلى سماع نقرات عشوائية من دون سبب واضح.

وتبدو المشكلة موجودة في كل من آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، ما يشير إلى ارتباطها بالسلسلة الجديدة وليس بطراز واحد فقط، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines"



وناقش عدد من المستخدمين المشكلة عبر منتدى "MacRumors" ومنصة "ريديت"، حيث أفاد بعضهم بأنهم يسمعون الصوت بشكل متكرر، بينما يظهر لدى آخرين عند استخدام تطبيقات معينة أو أثناء التمرير داخل المواقع الإلكترونية.

كما أبلغ مستخدمون عن ظهور الصوت عند وصول إشعار، أو عند ظهور لوحة المفاتيح على الشاشة، أو أثناء إجراء مكالمة عبر شبكة الهاتف المحمول.

ولا تقتصر الحالات المبلغ عنها على هذه الاستخدامات، إذ يقول بعض المستخدمين إن تفعيل وضع الطيران أو إيقافه يؤدي إلى صدور الصوت، كما يمكن أن يحدث الأمر نفسه عند تغيير سطوع الشاشة بسرعة.

وبذلك، تبدو قائمة الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور المشكلة واسعة نسبيًا، وهو ما يزيد صعوبة تحديد مصدرها.

تحديث iOS 27.0.1 لم يحل المشكلة

قد يتساءل البعض عما إذا كان تحديث iOS 27.0.1 الأخير قد عالج هذه المشكلة، لكن يبدو أن الإجابة حتى الآن هي لا.

فملاحظات الإصدار الخاصة بالتحديث لا تشير إلى إصلاح مشكلة أصوات السماعات، كما تشير التقارير الأولية من المستخدمين إلى أن الطقطقة والفرقعة لا تزال موجودة حتى بعد تثبيت التحديث.

وكان iOS 27.0.1 قد عالج مشكلات معروفة أخرى واجهها مستخدمو آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس منذ طرح الهاتفين، من بينها مشكلات مرتبطة بشاشة اللمس وتقنية Face ID.

واللافت أن بعض المستخدمين قرروا إعادة هواتف آيفون 18 برو الخاصة بهم على أمل الحصول على أجهزة بديلة لا تعاني المشكلة نفسها، لكنهم أفادوا بأن المشكلة ظهرت أيضًا في الأجهزة الجديدة التي حصلوا عليها.

خلل برمجي أم مشكلة في العتاد؟

حتى الآن، لا توجد إشارة مؤكدة إلى السبب وراء هذه الأصوات. وإذا كان مصدر المشكلة خللًا برمجيًا، فمن الممكن أن تتمكن "أبل" من معالجته من خلال تحديث مستقبلي لنظام iOS.

لكن استمرار المشكلة بعد تحديث iOS 27.0.1 لا يحسم طبيعتها، كما أن وجودها في أجهزة مختلفة لا يستبعد احتمال وجود مشكلة مرتبطة بمكونات الهاتف.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت "أبل" قد أعلنت رسميًا عن المشكلة أو قدمت تفسيرًا لها، لذلك يبقى تحديد ما إذا كان الخلل برمجيًا أو عتاديًا أمرًا غير محسوم في الوقت الحالي.